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    Интервью

    "Дело Дейдея": мы живем не в правовой стране - юрист

    Тема:

    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (25)

    (обновлено: )13910
    Кандидат юридических наук Станислав Батрин заявил, что работа профильного комитета ВР и решение самой Рады относительно снятия депутатской неприкосновенности будут абсолютно политизированными.
    Станислав Батрин директор юридической компании Lions Litigate
    facebook.com/stanislav.batryn

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление Генеральной прокуратуры относительно народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея. Прокуратура просила парламент дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа по подозрению в незаконном обогащении. 

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    Дейдей свою вину отрицает, а теперь и в регламентном комитете ВР решили, что претензий Генпрокуратуры недостаточно обоснованы.

    Перспективы лишения депутатской неприкосновенности Евгения Дейдея и других нардепов в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал кандидат юридических наук, директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Рішення регламентного комітету, на вашу думку, очікуване?

    Представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на нардепа Евгения Дейдея
    Генеральная прокуратура Украины
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    — Ви знаєте, досить важко коментувати, виходячи з того, що є певна таємниця слідства і не завжди суспільству відкривають всю наявність або відсутність доказів, які формуються Генпрокуратурою в питаннях недоторканності того чи іншого нардепа. 

    Але з юридичної точки зору ми все ж таки маємо враховувати, що є чинний регламент ВР. Тобто нам це подобається сьогодні або ні, інститут депутатської недоторканності існує в Україні, і якщо є відповідне законодавство, то, напевно, потрібно його поважати. 

    І я хочу нагадати, що є четверта частина статті 220 регламенту, яка все ж таки надає право комітету відхилити у разі немотивованості подання Генпрокуратури, але, водночас, комітет має сказати, чому він відхиляє, чому приймає таке рішення відхилити подання на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і сказати, які необхідні комітету наступні докази для прийняття подальшого рішення. 

    Справа просто зависла у повітрі?

    — Ви знаєте, є все ж таки чітка норма. Ми зараз можемо розглядати, тому що це безпрецедентний випадок в історії Україні. Однак є норма, яка уповноважує комітет повертати, але з пропозицією надати додаткові обґрунтування. 

    Чи повинен комітет ВР диктувати свої умови Генпрокуратурі? 

    — Все ж таки виходимо з головної базової позиції, що Генпрокуратура, якщо вона звертається, це ж не повсякденний випадок, це ж інфопривід дуже серйозний, якщо генпрокурор звертається з поданням про притягнення до кримінальної відповідальності нардепа, представника законодавчої гілки влади, то це має бути обґрунтовано все доказами з боку генпрокурора. 

    Юрий Луценко
    ГПУ/Facebook
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    Якщо генпрокурор каже, що під десятьма пунктами є відповідні докази, тобто зібрано, отримано наступні докази, але якщо це все не підтверджується наявністю, дійсно, цих доказів, це є винятково припущення, як сьогодні сказав комітет. 

    І вам хочу ще раз підкреслити, що в такому випадку комітет мав би зупинити перевірку. На сьогодні комітет, на мій погляд, навіть дещо вийшов зі своїх повноважень, тому що він взагалі залишив дане питання, повернув його генпрокурору. Тобто з обох боків маємо певну проблему, тому що генпрокурор має надати відповідні переконливі докази.

    Насправді генпрокурор має можливості зібрати і представити докази на комітеті ВР. Те, що сьогодні заявляє генпрокурор і деякі експерти, насправді не відповідає дійсності, тому що такий похід у ВР, дійсно, має бути винятковим випадком і має бути підтвердженим винятковими доказами на 100%. 

    У нас є п’ять людей, на яких є подання Генпрокуратури. Чому почали з Дейдея? 

    — Насправді я не можу пояснити як фахівець, чому такий порядок. Насправді все вирішується по строкам надходження. Все виходить зі строків, коли генпрокурор звертається до ВР з даним поданням. 

    Звичайно, ми не можемо розглянути подання по останньому депутату, оскільки є строки розгляду на рівні регламенту, тобто ми обмежені в часі. Тому, відповідно, ця строковість базується на моменті подання до ВР. 

    Вадим Карасев. Архивное фото
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    Як ви вважаєте, яка юридична перспектива всіх цих справ? 

    — Ми не можемо виходити винятково з формальних і юридичних аргументів у таких справах. 

    Я абсолютно переконаний в тому, що і робота комітету ВР відповідного, і рішення самої ВР буде заполітизованим і це буде зіткнення політичних сил. Одна тільки відмінність від режиму Януковича і того, що відбувається зараз, те, що сьогодні, дійсно, відбувається певний хаос і зіткнення між існуючими представниками влади, тобто влада не є монолітною. 

    Тому, дійсно, якщо притягується до відповідальності політик із "Народного фронту", я в цьому переконаний, що 100% фракції також має певні інтереси в певному питанні, і воно буде на комітеті. Якщо представлена фракція парламентарями на комітеті, вони будуть голосувати проти. На жаль, ми живемо поки що не в правовій країні. 

    Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

    Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.

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