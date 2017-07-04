"Дело Дейдея": мы живем не в правовой стране - юрист

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РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление Генеральной прокуратуры относительно народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея. Прокуратура просила парламент дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа по подозрению в незаконном обогащении.

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Дейдей свою вину отрицает, а теперь и в регламентном комитете ВР решили, что претензий Генпрокуратуры недостаточно обоснованы.

Перспективы лишения депутатской неприкосновенности Евгения Дейдея и других нардепов в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал кандидат юридических наук, директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Рішення регламентного комітету, на вашу думку, очікуване?

— Ви знаєте, досить важко коментувати, виходячи з того, що є певна таємниця слідства і не завжди суспільству відкривають всю наявність або відсутність доказів, які формуються Генпрокуратурою в питаннях недоторканності того чи іншого нардепа.

Але з юридичної точки зору ми все ж таки маємо враховувати, що є чинний регламент ВР. Тобто нам це подобається сьогодні або ні, інститут депутатської недоторканності існує в Україні, і якщо є відповідне законодавство, то, напевно, потрібно його поважати.

І я хочу нагадати, що є четверта частина статті 220 регламенту, яка все ж таки надає право комітету відхилити у разі немотивованості подання Генпрокуратури, але, водночас, комітет має сказати, чому він відхиляє, чому приймає таке рішення відхилити подання на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і сказати, які необхідні комітету наступні докази для прийняття подальшого рішення.

Справа просто зависла у повітрі?

— Ви знаєте, є все ж таки чітка норма. Ми зараз можемо розглядати, тому що це безпрецедентний випадок в історії Україні. Однак є норма, яка уповноважує комітет повертати, але з пропозицією надати додаткові обґрунтування.

Чи повинен комітет ВР диктувати свої умови Генпрокуратурі?

— Все ж таки виходимо з головної базової позиції, що Генпрокуратура, якщо вона звертається, це ж не повсякденний випадок, це ж інфопривід дуже серйозний, якщо генпрокурор звертається з поданням про притягнення до кримінальної відповідальності нардепа, представника законодавчої гілки влади, то це має бути обґрунтовано все доказами з боку генпрокурора.

Якщо генпрокурор каже, що під десятьма пунктами є відповідні докази, тобто зібрано, отримано наступні докази, але якщо це все не підтверджується наявністю, дійсно, цих доказів, це є винятково припущення, як сьогодні сказав комітет.

І вам хочу ще раз підкреслити, що в такому випадку комітет мав би зупинити перевірку. На сьогодні комітет, на мій погляд, навіть дещо вийшов зі своїх повноважень, тому що він взагалі залишив дане питання, повернув його генпрокурору. Тобто з обох боків маємо певну проблему, тому що генпрокурор має надати відповідні переконливі докази.

Насправді генпрокурор має можливості зібрати і представити докази на комітеті ВР. Те, що сьогодні заявляє генпрокурор і деякі експерти, насправді не відповідає дійсності, тому що такий похід у ВР, дійсно, має бути винятковим випадком і має бути підтвердженим винятковими доказами на 100%.

У нас є п’ять людей, на яких є подання Генпрокуратури. Чому почали з Дейдея?

— Насправді я не можу пояснити як фахівець, чому такий порядок. Насправді все вирішується по строкам надходження. Все виходить зі строків, коли генпрокурор звертається до ВР з даним поданням.

Звичайно, ми не можемо розглянути подання по останньому депутату, оскільки є строки розгляду на рівні регламенту, тобто ми обмежені в часі. Тому, відповідно, ця строковість базується на моменті подання до ВР.

Як ви вважаєте, яка юридична перспектива всіх цих справ?

— Ми не можемо виходити винятково з формальних і юридичних аргументів у таких справах.

Я абсолютно переконаний в тому, що і робота комітету ВР відповідного, і рішення самої ВР буде заполітизованим і це буде зіткнення політичних сил. Одна тільки відмінність від режиму Януковича і того, що відбувається зараз, те, що сьогодні, дійсно, відбувається певний хаос і зіткнення між існуючими представниками влади, тобто влада не є монолітною.

Тому, дійсно, якщо притягується до відповідальності політик із "Народного фронту", я в цьому переконаний, що 100% фракції також має певні інтереси в певному питанні, і воно буде на комітеті. Якщо представлена фракція парламентарями на комітеті, вони будуть голосувати проти. На жаль, ми живемо поки що не в правовій країні.

Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.