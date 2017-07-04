Довоевались: в Украине на исходе боеприпасы. Кто виноват?

Сергей Чигирь, для РИА Новости Украина

Из-за войны Украина потеряла контроль над большей частью своих заводов по производству боеприпасов, а новые построить так и не удосужилась.

Война все спишет

Минобороны оценивает как критическое обеспечение армии боеприпасами калибра 7,62 миллиметра, калибра 12,7, крупных калибров от 23 до 152 миллиметров для артиллерийских систем, гранатометными выстрелами всех типов и калибров. Об этом сообщается в документе №220/3650, который министр обороны Степан Полторак направил секретарю СНБО Александру Турчинову в мае этого года.

Из-за боевых действий Украина утратила возможность производства взрывчатых веществ, гильз, пороха, снарядов и взрывателей. После начала АТО Донецкий казенный завод химических изделий и Химическое казенное объединение им. Г. Петровского остались на неподконтрольной территории. Как следствие, у нас теперь нет возможности производить боеприпасы средних и крупных артиллерийских калибров, боевые части авиабомб, порох для высокоточных ракет и снарядов для РСЗО.

Примечательно, но министр обороны забил тревогу только на третий (!) год проведения антитеррористической операции. Впрочем, Полторак не придал огласке ситуацию и сейчас. Представители министерства так и не сообщили, сколько было потрачено боеприпасов за последние 3 года, сколько имеется в наличии, какие меры будут приниматься для ликвидации дефицита снарядов. В Министерстве все объясняют военной секретностью, однако европейские страны и США, на которые так равняется Украина, регулярно публикуют отчеты, в том числе во время военных операций.

Кому война, кому мать родная

По независимым оценкам, по состоянию на 2008 год на складах ВСУ хранилось до 2,5 млн тонн ракет и артиллерийских снарядов. При этом, по данным отчета почти десятилетней давности, уже тогда примерно половина снарядов пришла в негодность и не может быть использована для боевых действий. Сверхсекретность позволяла чиновникам Минобороны скрывать от общественности большую часть имеющихся боеприпасов, сдавать их в утиль и продавать потом за рубеж.

Такие кражи было трудно обнаружить, а если проверяющим органам удавалось начать расследования, то на складах боеприпасов тут же начинались пожары, которые вмиг скрывали все следы воровства. Самыми громкими в довоенное время были взрывы на складах в Артемовске, Лозовой, Кривом Роге, Мелитополе и Новобогдановке.

В марте 2017 года произошел масштабный пожар на одном из крупнейших в Украине арсеналов, расположенных неподалеку от города Балаклея в Харьковской области. В результате ЧП, которое превратилось в локальную катастрофу, на складе осталось только 30% боеприпасов. В Минобороны посчитали пожар диверсией. Якобы склад поджег вражеский дрон. По мнению критиков, взрыв организовали сами военные для того, чтобы списать пропажу огромного количества боеприпасов.

Пожары на складах Сватово и Балаклее явились для Минобороны поводом "клянчить" деньги на восполнение запасов у государства.

"Я больше чем уверен, что это очередная попытка получить бюджетные деньги. У нас не хватает боеприпасов к некоторым видам артиллерийских систем. В частности, у нас большой дефицит снарядов к эффективным системам залпового огня большого калибра. То есть к системе "Град" есть боеприпасы, а снарядов к системам "Смерч" и "Ураган" — дефицит. Артиллерийских систем калибра 152 и калибра 122 боеприпасов просто полно. Но они говорят, что боеприпасов совсем нет, и прикрываются вот этими пожарами. Сначала "Сватово" сгорело, теперь "Балаклея". После этого они говорят — дайте денег на боеприпасы. Я думаю, что это очередная попытка отмыть государственные деньги. Моя версия по Балаклее — это списывание недостачи. Этот пожар случился неслучайно", — сообщил РИА Новости Украина военный эксперт Олег Жданов.

Из экспортера боеприпасов — в импортеры

Военная операция на востоке привела к почти полной потере производства боеприпасов. В частности, был утрачен Луганский патронный завод, который выпускал патроны для стрелкового оружия. На территории ОРДЛО остались также Донецкий казенный завод химических изделий и Химическое казенное объединение им. Г. Петровского.

УНИАН Александр Турчинов в зоне проведения АТО

Таким образом Украина потеряла производство не только патронов, но противотанковых управляемых ракет, боеприпасов средних и крупных артиллерийских калибров, боевых частей авиабомб, балистных порохов для высокоточных ракет, гранатометных выстрелов и реактивных систем залпового огня и т. д. По мнению экспертов, в данной ситуации есть два выхода — строить новые заводы или закупать боеприпасы за рубежом, естественно за валюту.

Интересно, но до недавнего времени Украина занимала ведущие места по экспорту боеприпасов. И пока в зоне АТО военные жаловались на нехватку снарядов или на их низкое качество, страна активно продавала боеприпасы советских времен за рубеж.

Читайте также: Днепр: "Зависший проспект", или Отмененное переименование

За годы независимости экспорт боеприпасов был настолько огромным и бесконтрольным, что уже в ходе АТО обнаружились гигантские нереализованные партии, которые десятилетиями никем не учтены. Так, Окружной административный суд Киева 21 марта вернул армии более 30 тысяч ящиков патронов, которые много лет находились на территории николаевского порта "Ольвия", об этом сообщил военный прокурор Анатолий Матиос. Снаряды пролежали в порту 17 лет!

В 2000-м году в порт доставили 50 миллионов патронов калибра 7,62 мм для продажи в Эфиопию. Из-за введенного эмбарго сделка сорвалась, но патроны остались храниться в порту. Потом документы партии были уничтожены, а сами патроны сняли с учета. Половина патронов бесследно исчезла.

Еще в 2014 году главная военная прокуратура сообщила, что в порту нашли 14 тысяч неучтенных ящиков патронов разных калибров, которые попали туда еще в 1992 году и 22 года хранились под открытым небом.

Послесловие

Ввиду бесконтрольного экспорта, воровства и нерационального использования снарядов в ходе АТО количество боеприпасов для артиллерии и ракетных систем залпового огня (РСЗО) сократилось до минимума.

"Мы продавали за рубеж то, что пользуется особым спросом. На сегодняшний день есть дефицит 82-миллиметровых мин, потому что их "Укрспецэкспорт" продал около 2 миллионов штук. То есть все что было, до последней мины выгребли из складов. Поэтому мы практически не применяем в боевой обстановке минометы калибра 82 миллиметра из-за отсутствия мин", — отметил военный эксперт Олег Жданов.

Для восполнения запасов необходимо строить новые заводы, однако за 3 года ситуация не сдвинулось с мертвой точки, строительство до сих пор находится на этапе разработки проектной документации. По данным "Зеркала недели", бывший премьер-министр Арсений Яценюк в начале январе 2015 года росчерком пера чуть не "зарубил" инициативу строительства нового патронного завода взамен потерянного луганского.

"По экспертным оценкам, для реализации этого проекта потребовалось от 20 до 25 млн долл. Резолюцию на документ А. Яценюк наложил собственноручно. Дословно это выглядит так: "А можно дешевле и быстрее? А без патронного завода это ни к чему". Не смогли эксперты из секретариата Кабинета министров объяснить этому деятелю, что патронный завод здесь ни при чем!", — отмечает в своей статье "Зеркало недели".

Поскольку завода до сих пор нет и в скором времени не появится, единственным выходом из дефицитного тупика будет скупка боеприпасов за рубежом, в том числе у "страны-агрессора".

"У нас по артиллерии все калибры старые советские, а все производство находится на территории Российской Федерации. Поэтому закупать боеприпасы придется в России.

Альтернативой является Азербайджан. Они частично наладили производство боеприпасов к советским образцам вооружений. Но опять же, смотрите подход: Азербайджан испытывал нехватку боеприпасов, наладил производство, и теперь нам их может продавать. А мы три года в состоянии войны и будем, в первую очередь, обращаться к Российской Федерации, чтобы закупить у нее боеприпасы для нашей артиллерии.. Политика двойных стандартов — это главный козырь нашего президента", - заявил Олег Жданов.