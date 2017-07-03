Бизнесмен подтвердил, что давал деньги в долг жене Дейдея

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Бизнесмен Игорь Линчевский подтвердил, что он давал деньги взаймы Евгению Дейдею для жены нардепа. Об этом он сообщил в ходе заседания регламентного комитета ВР, передает "112 Украина".

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"Да, я реально одолжил деньги Дейдею. Эти деньги у меня задекларированы во всех налоговых декларациях, уплачены все налоги. Эти деньги я лично передавал Дейдею для жены. Первоначально был устный договор, когда я привозил, двумя частями, кстати, привозил эти деньги в Киев, я передавал, жена, я с ней не знаком, по-моему находилась в машине. Но первоначально был устный договор, после этого я оформил договор, потому что не хотел потерять эти деньги", — сказал Линчевский.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дейдея. Сам Дейдей заявил, что представление на снятие с него депутаткой неприкосновенности политической расправой, за которой, в частности, со стороны экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.