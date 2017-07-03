Луценко о деле Дейдея: речь идет о незаконном обогащении

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе заседания регламентного комитета в понедельник представил записи телефонных разговоров по делу о займе супруги народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея 3,5 млн грн у бизнесмена Линчевского.

Луценко сообщил, что записи не подтверждают происхождение этих денег через займ.

"У самого Дейдея есть наличные средства в размере 30 тыс. евро, у его супруги – 41 тыс. долл. и 350 тыс. грн. Также доказательства, что других источников доходов супруги Дейдей не имеют, подтверждается протоколом негласной следственно-розыскной деятельности от 23.03.2017 и соответствующими аудиофайлами, которыми опровергается запись в декларации Дейдея о якобы полученном его женой займе на 3,5 млн гривен от гражданина Линчевского. В декларации был указан займ в 3,5 млн гривен, который якобы жена Дейдея получила от гражданина Линчевского, который проживает в г. Днепр и ведет бизнес", — цитирует "Страна" Луценко.

Сам Дейдей сказал, что все доказательства против него не имеют смысла.

"Я считаю, что эта доказательная база абсолютно не аргументирована, это фейк, это популизм, это очередной пиар. И количество аргументов, которые предоставили комитету, я считаю это полной чушью", — сказал Дейдей.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дейдея. Сам Дейдей заявил, что представление на снятие с него депутаткой неприкосновенности политической расправой, за которой, в частности, со стороны экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

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