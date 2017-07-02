Луценко сообщил, когда раскроют дело об убийстве Вороненкова

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины близка к раскрытию дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, заверил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия", — сказал Луценко в интервью проекту "Радио Свобода". Подробностей расследования он не привел.

Он также заявил, что не склонен соединять дело Вороненкова с гибелью сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповала.

Ранее Генпрокуратура Украины заявила о задержании 36-летнего жителя Павлограда Днепропетровской области по подозрению в причастности к убийству Вороненкова. Суд арестовал его на два месяца без права внесения залога. Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. Ранее в Нацполиции заявили, что взрывное устройство было заложено в нижней части автомобиля.