наверх
02.07.201707:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Луценко сообщил, когда раскроют дело об убийстве Вороненкова

    (обновлено: )12
    По словам Луценко, он не склонен соединять дело Вороненкова с гибелью сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповала.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины близка к раскрытию дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, заверил генеральный прокурор Юрий Луценко.

    Суд над подозреваемым в убийстве Дениса Вороненкова
    @uziaka
    Юрист о задержании подозреваемого по делу Вороненкова

    Читайте также: Защиты нет. Политологи о Petya.A, новых угрозах и слабости государства

    "Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия", — сказал Луценко в интервью проекту "Радио Свобода". Подробностей расследования он не привел.

    Он также заявил, что не склонен соединять дело Вороненкова с гибелью сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповала.

    Ранее Генпрокуратура Украины заявила о задержании 36-летнего жителя Павлограда Днепропетровской области по подозрению в причастности к убийству Вороненкова. Суд арестовал его на два месяца без права внесения залога. Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

    Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. Ранее в Нацполиции заявили, что взрывное устройство было заложено в нижней части автомобиля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Абитуриентка. Архивное фото
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Украинский силовик в зоне АТО
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Евгений Комаровский
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест