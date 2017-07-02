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    Луценко: ГПУ проводит расследование в отношении действующих министров

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    Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что не исключает как новых представлений на народных депутатов, так и действий в отношении действующих министров.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура проводит расследование в отношении некоторых министров действующего правительства. Об этом сообщил генпрокурор в интервью программе "Время. Итоги" на "5 канале".

    Юрий Луценко в Верховной Раде
    УНИАН
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    "Я не могу исключить как новых представлений на народных депутатов, так и действий в отношении действующих министров. Такая у нас работа. Сейчас проводится следствие в отношении многих фигурантов, в том числе у нас есть вопрос и действующим, и бывшим министрам. И они также прошли по какой-то отдельной партийной квоте коалиционного правительства", — отметил Луценко.

    Генпрокурор не исключил, что с представлением на снятие неприкосновенности с народных депутатов могут также появиться претензии и к чиновникам. В то же время никаких фамилий министров генпрокурор не назвал.

    В четверг, 29 июня, Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина

    Кроме того, ранее регламентный комитет Верховной Рады сообщил, что на заседаниях 3-7 июля рассмотрит представленияГенеральной прокуратуры на привлечение к ответственности пятерых народных депутатов? Евгений Дейдея, Олеся Довгого, Андрея Лозового, Максима Полякова и Борислава Розенблата. 

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