Луценко: ГПУ проводит расследование в отношении действующих министров

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура проводит расследование в отношении некоторых министров действующего правительства. Об этом сообщил генпрокурор в интервью программе "Время. Итоги" на "5 канале".

"Я не могу исключить как новых представлений на народных депутатов, так и действий в отношении действующих министров. Такая у нас работа. Сейчас проводится следствие в отношении многих фигурантов, в том числе у нас есть вопрос и действующим, и бывшим министрам. И они также прошли по какой-то отдельной партийной квоте коалиционного правительства", — отметил Луценко.

Генпрокурор не исключил, что с представлением на снятие неприкосновенности с народных депутатов могут также появиться претензии и к чиновникам. В то же время никаких фамилий министров генпрокурор не назвал.

В четверг, 29 июня, Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Кроме того, ранее регламентный комитет Верховной Рады сообщил, что на заседаниях 3-7 июля рассмотрит представленияГенеральной прокуратуры на привлечение к ответственности пятерых народных депутатов? Евгений Дейдея, Олеся Довгого, Андрея Лозового, Максима Полякова и Борислава Розенблата.

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