Порошенко против Авакова-Турчинова. К перевороту готовы?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

За три года после Революции достоинства от единства в рядах ее идейных и финансовых вдохновителей не осталось и следа. Жажда абсолютной власти удалила из сердец руководителей государства остатки любых сантиментов.

А потому неудивительно, что угрожающие сценарии, которые все чаще появляются в информпространстве, вполне могут стать реальностью.

Все в сборе

На минувшей неделе из пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" пришло тревожное сообщение. Как заявил нардеп Сергей Лещенко, глава МВД Украины Арсен Аваков полным ходом готовится к силовому захвату власти.

"Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе и к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром. Ведь не секрет, что без визы Авакова правительство решения не принимает. Кроме того, он является "смотрящим" над министрами, которые работают от "Народного фронта", - заявил Лещенко.

По словам Лещенко, вокруг Авакова уже сформировалась готовая к прямым действиям "полукриминальная группировка".

"Это и Антон Геращенко, который в теле- или радиоэфире все про всех знает. Зорян Шкиряк также входит в команду. Он ведет более публичную деятельность. Кроме этого, у Авакова есть силовое подразделение. Это Илья Кива, Евгений Дейдей — оба ранее судимы. Среди соратников главы МВД также числится криминальный авторитет "Саша Браслет", бизнесмен и политик Игорь Котвицкий", - рассказал политик.

Запугивание "правыми"

В рядах политических экспертов хоть и более сдержаны в своих оценках, все же не исключают обострения ситуации.

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"В случае с российскими банками мы увидели, как одна рука Авакова, "Азов", блокирует финучреждения, а другая, Нацполиция, наблюдает за соблюдением законности, — рассказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, директор аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. — Наличие неуправляемого парамилитарного элемента тревожит Банковую, которая понимает: в одно прекрасное утро бывшие футбольные фанаты, интегрированные в военизированную группировку "Азов", могут прийти не с пустыми руками, устроить принудительный диалог власти и народа.

Петра Порошенко систематически запугивают "правым" крылом. Пока что ни та, ни другая сторона не готовы к каким-либо активным действиям. Государство не в состоянии в данный момент покончить с теми, кто оспаривает его монополию на насилие. Для управляемых радикалов тоже момент еще не настал, поэтому мы пока увидим только демонстрацию силы. Череда уличных перформансов будет продолжаться".

Сила есть — ума…

О том, что демонстрация силы — главный фактор пребывания нынешних политиков при власти, заявила политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Основа нынешней коалиции — не согласованность политических действий, как того требует 83-я статья Конституции, а паритет военных и силовых структур, распределение между "Народным фронтом" и "Блоком Петра Порошенко".

Про переворот в Украине мы слышим регулярно. Как только усиливаются такие слухи, мы видим действия в отношении представителей "НФ" от структур, подконтрольных Банковой. После ослабления напряжения происходят совместные голосования в Верховной Раде.

"Народный фронт" предпочитает находиться при власти не благодаря поддержке избирателя, а из-за ресурсов, которые сконцентрировал вокруг себя", — сообщила эксперт.