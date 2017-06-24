Аваков сообщил, чем будут усилены ВСУ и Нацгвардия

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба будут усилены техникой от харьковского оборонпрома.

Об этом он сказал во время совместного с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым визита на главное оборонное предприятие Харьковской области — танкостроительное предприятие "Завод им. Малышева", сообщили в пресс-службе МВД.

Аваков отметил, что сегодня предприятие производит как для ВСУ, так и для иностранных заказчиков одни из лучших танков не только в Европе, но и в мире. Речь идет, в частности, и об "Оплоте" — 50-тонной боевой машине с двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, запасным энергоагрегатором и высокой огневой мощью.

По его словам, в оборонном заказе на следующий год заказ для харьковского оборонного предприятия будет увеличен.

Как сообщалось ранее, в 25 воинских частях ВСУ начался ремонт и переоснащение столовых в рамках реализации реформы питания личного состава. На столово-ремонтные цели в 2017 году выделено около 150 млн грн.