Закон о госязыке. Сначала пусть Аваков заговорит на украинском - Добродомов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Народные депутаты от фракции "Народного фронта" активно предлагают внедрить законопроект "О государственном языке" вместо закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Кивалова-Колесниченко.

Закон предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной, а и в общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона нардепы предлагают ввести штрафы и уголовную ответственность.

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По мнению внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова, языковый законопроект уже созрел для принятия.

"Все что касается национальных интересов Украины является важным и первостепенным. Часто наши политики говорят о том, что вопрос языка не ко времени, "потому что…" После чего, как правило, придумывается целый перечень причин, чтобы не поднимать эту тему. В публичной плоскости, в чиновничьем аппарате, в зале Верховной Рады, президент и премьер-министр — все обязаны общаться на государственном языке. На бытовом уровне человек может разговаривать на том языке, на котором захочет. Но если ты хочешь быть чиновником высокого ранга или народным депутатом — будь любезен владеть украинским языком. Поэтому в этом вопросе вообще не вижу никаких проблем", — говорит депутат.

Кроме того, политик прокомментировал возмущение представителей национальных меньшинств, которые уже заявили, что новый закон существенно ограничит их в правах.

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"Честно говоря, не совсем понимаю недовольства представителей национальных меньшинств. На телевидении остается 25% не украинского контента, а на региональном телевидении и вовсе — 75%. Честно говоря, сложно представить, чтобы в той или иной цивилизованной стране, скажем, в Соединенных Штатах, политик или чиновник, выступая с трибуны или перед народом, не говорил бы на государственном языке. Например, в Канаде говорят на двух языках, поскольку на законодательном уровне там два языка — английский и французский", — отмечает Добродомов.

Вместе с тем, политик не согласен со степенью ответственности, которую предлагают внедрить за нарушение закона.

"Тюрьма — это однозначно перебор. Что же касается штрафов для чиновников за неиспользование государственного языка — это считаю вполне нормальным. А то "Народный фронт" активно продвигает тему закона о госязыке, а до сих пор не научил одного из своих лидеров Арсена Авакова разговаривать на украинском. Как говорится, покажите на своем примере", — подытожил депутат.