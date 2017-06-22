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    Закон о госязыке. Сначала пусть Аваков заговорит на украинском - Добродомов

    (обновлено: )56642
    По мнению народного депутата Дмитрия Добродомова, в принятии закона о государственном языке нет ничего предосудительного, а на бытовом уровне человек может разговаривать, как хочет.
    Дмитрий Добродомов. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Народные депутаты от фракции "Народного фронта" активно предлагают внедрить законопроект "О государственном языке" вместо закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Кивалова-Колесниченко.

    Закон предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной, а и в общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона нардепы предлагают ввести штрафы и уголовную ответственность. 

    Защитники украинского языка. Архивное фото
    Украинское фото
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    По мнению внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова, языковый законопроект уже созрел для принятия.

    "Все что касается национальных интересов Украины является важным и первостепенным. Часто наши политики говорят о том, что вопрос языка не ко времени, "потому что…" После чего, как правило, придумывается целый перечень причин, чтобы не поднимать эту тему. В публичной плоскости, в чиновничьем аппарате, в зале Верховной Рады, президент и премьер-министр — все обязаны общаться на государственном языке. На бытовом уровне человек может разговаривать на том языке, на котором захочет. Но если ты хочешь быть чиновником высокого ранга или народным депутатом — будь любезен владеть украинским языком. Поэтому в этом вопросе вообще не вижу никаких проблем", — говорит депутат.

    Кроме того, политик прокомментировал возмущение представителей национальных меньшинств, которые уже заявили, что новый закон существенно ограничит их в правах.

    Флаг Белоруссии
    RIA News
    Süddeutsche Zeitung: язык, вопрос политический

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    "Честно говоря, не совсем понимаю недовольства представителей национальных меньшинств. На телевидении остается 25% не украинского контента, а на региональном телевидении и вовсе — 75%. Честно говоря, сложно представить, чтобы в той или иной цивилизованной стране, скажем, в Соединенных Штатах, политик или чиновник, выступая с трибуны или перед народом, не говорил бы на государственном языке. Например, в Канаде говорят на двух языках, поскольку на законодательном уровне там два языка — английский и французский", — отмечает Добродомов.

    Вместе с тем, политик не согласен со степенью ответственности, которую предлагают внедрить за нарушение закона.

    "Тюрьма — это однозначно перебор. Что же касается штрафов для чиновников за неиспользование государственного языка — это считаю вполне нормальным. А то "Народный фронт" активно продвигает тему закона о госязыке, а до сих пор не научил одного из своих лидеров Арсена Авакова разговаривать на украинском. Как говорится, покажите на своем примере", — подытожил депутат.

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