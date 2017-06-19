Лицо наци - профиль Авакова

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Если всевозможные националистические организации и движения считают, что их деятельность в Украине никого не интересует, они ошибаются. За ними пристально наблюдает Запад и диву дается, почему до сих пор им позволяют безнаказанно чинить произвол.

Лицо нации

В конце прошлой недели в Киеве молодчики из С14 напали на мирную акцию, организованную социалистами против переименования проспекта имени Ватутина в Шухевича. Собравшихся забросали дымовыми шашками, сорвали баннер, вырвали флаги с эмблемами партии и избили организаторов. В воскресенье, 18 июня, уже намного большей толпой совместно со "Свободой", "Нацкорпусом", "Правым сектором" и прочими националистическими движениями они пытались воспрепятствовать параду секс меньшинств в столице. Помешать шествию не удалось, но ура-патриоты все равно вписали это в свой послужной список.

"Националисты сделали, что смогли, и лично я доволен результатом парада — его организаторы сами себя загнали в гетто, откуда им не выбраться. Кучка людей прошла по центру Киева около километра — вот весь "парад гордости". Для этого понадобилось еще ночью перекрывать практически весь центр, автомобильное движение, изменять график движения поездов метро, закрывать станции метро и согнать в центр столицы 6500 сотрудников полиции и Национальной гвардии", — сообщил пресс-секретарь "ПС" Артем Скоропадский. Но пожаловался, что полиция задержала патриота, воевавшего в АТО из "ПС".

Экс-сотрудник Агентства США по международному развитию Джошуа Коэн в The Washington Post расписал не радужную перспективу для Украины в связи с тем, что власть заигрывает перед националистами, что, в свою очередь, несет угрозу у суверенитету.

А тем временем националисты продолжают нападать.

"Проблема не только в том, насколько часто происходят подобные события, но и в самом факте, что повсеместно нападающие пользуются безнаказанностью. Тому есть причины: во-первых, праворадикальные группировки сыграли важную роль на заре войны с сепаратистами на востоке страны, а во-вторых — Киев опасается, что эти группировки могут свергнуть само правительство, тем более что попытки уже были и угрозы такого рода продолжаются", — сообщает The Washington Post и подчеркивает, что если власти не покончат с безнаказанностью ультраправых, то в дальнейшем будущем те лишь осмелеют.

По мнению эксперта, правительству еще не поздно принять меры и укрепить свой контроль над верховенством права. Но, прежде всего, это должно стать главной целью президента. И намекнул на то, что чиновникам, поддерживающим неонацистов, не место в правительстве, обратив внимание на министра Авакова, опекающего парамилитарную группировку "Азов".

"Авакова обвиняли в том, что он использует членов группировки, чтобы угрожать оппозиционным СМИ. Заместитель Авакова при этом был членом неонацистской организации, а его советник выкладывает на свою страницу в соцсетях изображения фашистского лидера Бенито Муссолини и призывает к убийству гомосексуалистов", - пишет американское издание.

Разобраться с этой ситуацией столь же важно для украинской демократии, как и исключить с помощью люстрации всех коррумпированных чиновников бывшего режима Януковича. Но действовать Порошенко должен сейчас же.

Беззаконие и беспредел

В каждом обществе должна быть группа людей — оппозиционеров, которые не дают спать щуке в речке. Но должны быть и силовые структуры, которые должны контролировать этих деятелей, рассказал РИА Новости Украина бывший заместитель главы СБУ Анатолий Беляев.

"Когда Гитлер пришел к власти, он уничтожил всех психбольных, полагая, что таким образом он очистит расу. Но со временем психбольницы снова пополнились. Уничтожить всех радикалов не получиться. В обществе должен присутствовать определенный процент суперактивных людей. Они должны быть, но за ними надо наблюдать, изучить их и их деятельность и, на основе анализа, делать выводы. Но с этим большие проблемы. Надо честно сказать, что сегодня у власти стоят люди, которые пришли из бизнеса. И сегодня у этих самых бизнесменов появились новые возможности с использованием силовых приемов и силовых бригад. Сегодня самой мощной и многочисленной структурой у нас руководит бизнесмен и не чистый на руку человек Аваков, которого сегодня реально боится власть. Кроме этого, он содержит и управляет всех так называемых активистов, в его подчинении еще и добробаты", — считает генерал-лейтенант СБУ.

Как подчеркивает эксперт, власть уже пыталась решить проблему избавления от активистов, создав добробаты в первые дни войны, но это проблему не решило.

"Украинская власть самых активных пыталась выбить физически, отправив на восток, такая же цель была и у правительства России, которое не препятствовало поездке на Донбасс своих активистов. Там положили тысячи людей. Сотни тысяч мирного населения выгнали. А сегодня Донбасс играет другую роль — наше правительство занимается "отвлечением на негодный объект". Отвлекая от проблем происходящих внутри страны, на Донбасс. Но при этом в стране творится беззаконие и хаос, а дальше будет еще хуже — нас ждет полицейский беспредел", — отмечает Беляев.

Сегодня надо бояться нашей полиции, которая гордится убийством простых граждан, как это было в случае с расстрелом БМВ и гибелью 18-летнего пассажира Медведева. МВД своей ошибки не признало. Они не соблюдают закон и запугивают общество. Но как только начинают действовать по закону, как этой было 9 мая в Днепре, тут же получают по рукам.

"Эти все беспорядки организовывает Аваков. Для чего? Чтобы продемонстрировать президенту, кто в доме хозяин и что он делает все, что хочет. Сегодня фактически идет борьба за власть, которой сегодня наш президент не располагает в силу особенностей Конституции. А в этой борьбе все средства хороши. И не удивительно, что иностранные эксперты пытаются подсказать нашей власти, что они заигрались с радикалами, националистами несущими фашизм, титушками. Власть не строит государство, она решает свои бизнесовые интересы. Поэтому, бороться надо не с исполнителями, а с кукловодами, но они не собираются отказываться от своих личных армий", — отмечает Анатолий Беляев.

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При этом, ситуация в стране с каждым днем обостряется. Цены поднимаются. Население беднеет и звереет. Впереди нас ждут бунты и волнения, и всевозможные националистические движения будут играть на определенной стороне, в зависимости от того, кому это будет выгодно. Именно поэтому полиция не трогает националистов, так как, они пока играют на одной стороне с ними, считает генерал СБУ.