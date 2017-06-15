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    Общество

    Аваков назвал причину обысков у замглавы НАПК

    (обновлено: )6401
    По словам главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, обыски в кабинете заместителя начальника Национального агентства по предотвращению коррупции Руслана Радецкого связаны с делом о фальсификации документов.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил, что правоохранители проводят обыски в кабинете заместителя начальника Национального агентства по предотвращению коррупции Руслана Радецкого.

    Наталия Корчак
    Украинское фото
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    Ранее о проведении обысков сообщили СМИ со ссылкой на источники в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

    По словам Авакова, обыски связаны с делом о фальсификации документов.

    "Действительно, утром, согласно решению суда, проводятся некоторые процессуальные действия в отношении члена НАПК — господина Руслана Радецкого. Речь идет о фальсификации документов, и по этому вопросу ведется расследование", — сказал Аваков журналистам на брифинге.

    Он добавил, что других подробностей сообщить не может.

    Напомним, на минувшей неделе член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка решил подать в отставку.

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