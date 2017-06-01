НАПК превращают в посмешище - юрист

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Глава НАПК Наталья Корчак ответила на обвинения члена агентства Руслана Рябошапки, который упрекает ее в превышении служебных полномочий.

Речь идет о якобы единоличном утверждении главой НАПК Инструкции о порядке ведения делопроизводства, которой лишили других членов антикоррупционного органа права подписывать любые письма.

На такие упреки Наталья Корчак в Facebook ответила, что Руслану Рябошапке просто не хватает образования, чтобы делать определенные выводы о ее деятельности.

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Как долго общество будет наблюдать за бездействием антикоррупционеров и постоянными распрями, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист организации "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский.

Родзинский инфо Анатолий Родзинский

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви володієте інформацією, скільки електронних декларацій на сьогодні вдалось перевірити НАЗК?

— Справа в тому, що, на мій погляд, прямі функціональні обов’язки НАЗК перетворились на шоу і на політичні чвари, і це бачать навіть люди, які мають неозброєний погляд. Чвари, постійні сварки і т.д. Коли створювались антикорупційні органи, в тому числі, НАЗК, суспільство покладало дуже великі сподівання на те, що антикорупційний апарат, антикорупційні органи насамкінець запрацюють, і рівень корупції в Україні реально зменшиться. А те, що відбувається в НАЗК, не надає ні авторитету і не відповідає сподіванням людей, які покладались, які були, коли ці органи створювались, і коли є сварки між пані Корчак і паном Рябошапкою за те, хто підписує щось чи не підписує щось, люди розуміють, що йде боротьба не за інтереси цих людей, не про боротьбу навіть з корупцією, а є про боротьбу за владу в рамках конкретного так званого антикорупційного органу, який замість боротьби з корупцією займається боротьбою між своїми членами.

Занадто показові ці сварки, вам не здається? Чи це антагонізм штучний, спрямований на затягування перевірки е-декларацій? Украинское фото Луценко и Аваков забывают о презумпции невиновности - Кравец

— Я вважаю, що перевірити е-декларацію того ж Гройсмана або інших міністрів, або найвищих посадовців немає жодної проблеми. Що мається на увазі під перевіркою? Тобто НАЗК має прийняти рішення і зробити висновок, що все правильно склав держпосадовець, чи є якісь порушення. Перевірити це дуже просто, це можете навіть ви перевірити, якщо захочете, бо перерахувати кількість готівки, про яку заявили міністри та держпосадовці, я думаю, що ні ви, ні члени НАЗК не зможуть прийти додому до Гройсмана або до іншого міністра перерахувати гроші в його сейфі. Але отримати відомості щодо нерухомого майна пана Гройсмана або міністрів, членів їх сім’ї, про автотранспорт та будь-яке майно, що підлягає державній реєстрації, немає жодних проблем. Тобто ви можете провести перевірку будь-якої декларації. Я думаю, що півгодини вистачить на все про все. І тому, на мій погляд, немає проблеми в самій перевірці, а мова йде саме про боротьбу за владу в межах самої НАЗК, тобто хто буде головним — чи пані Корчак, як би мовити, є офіційним головою, чи, може, якась коаліція з інших членів. Бо правління НАЗК є колегіальним органом, яке приймає рішення шляхом голосування, і коли, наприклад, пані Корчак каже, що будь-який документ, який випускає НАЗК, має бути тільки з її підписом, то це означає, що вона може заблокувати будь-яке рішення НАЗК, яке проголосоване більшістю членів, оскільки воно не буде мати жодної сили без підпису пані Корчак, яка може при голосуванні знаходитись в меншості. Але суспільство вже, так би мовити, втомилось від тієї штовханини, яка відбувається в межах цього антикорупційного органу, і я нагадаю, ми з цього почали, що коли він створювався, суспільство покладало дуже великі на нього надії. Але, на жаль, жоден той, хто хоч якось цікавиться, що там відбувається, вже не має жодних сумнівів, що ці надії марні. Крім чвар, там нічого не має.

Кому вигідні такі стосунки? Хто може скористатись цими чварами?

— Я думаю, що, перше, це, безумовно, вигідно самим корупціонерам, бо ці чвари підривають віру людей в боротьбу з корупцією, оскільки вони перетворюють боротьбу з корупцією на фарс, на якесь посміховисько і на якесь театральне дійство, і люди, які збоку спостерігають за тим, що відбувається, вони втрачають саме цінне – віру і надію на зміни, що наше суспільство, що Україна може нарешті показати реальні результати в боротьбі з корупцією. А коли вони побачать, що на дрібницях – зробити висновок, чи відповідає декларація реальному стану речей, чи не відповідає, що навіть ви можете, як ми вже казали, все це перевірити, коли з цієї дрібниці вирощують слона або вдають слона заради боротьби за владу між самими членами НАЗК, то це…

Є якісь дедлайни для перевірки е-декларацій? Є штрафи за те, що вони невчасно перевірили? Як їх контролювати?

— На теперішній час відповідно до чинного законодавства НАЗК дали таку незалежність, що їх призначили, а звільнити їх немає жодної законодавчої можливості. Так, немає жодного впливу. Тобто вони можуть виписати собі будь-яку премію. Кажуть, що виписують по 100 тисяч чи по 150 тисяч гривень. За що? Жодного впливу немає. Це колегіальний орган, жодної відповідальності немає. І саме тому це дуже сумно, знову ж таки, коли ці люди, на яких суспільство покладало дуже великі надії, що вони будуть авангардом боротьби з корупцією, а вони не можуть домовитись, п’ять людей не можуть домовитись між собою, поділити владу. Про яку боротьбу з корупцією в цьому органі може йти мова?

Чому нардепи з квітня, коли Мін'юст надав законопроект про перезавантаження, не проголосували?

— Так справа в тому, ви ж бачите, які декларації подали ті ж нардепи. Вони задекларували дуже коштовну нерухомість, дорогі автівки, годинники, мільйони готівки доларів США. Звідки вони могли взяти? Більшість цих людей жодного року не працювали в бізнесі, тобто вони були або депутатами, або працювали на держслужбі, або бізнес, яким вони займались, відповідно до податкових декларацій, які вони самі ж самі здавали, не міг принести їм такі гроші. Тому ці депутати, більшість з них, є такими ж корупціонерами. Тому вони сидять собі на березі і чекають, поки пропливе цей труп НАЗК.

Який вихід із цієї ситуації?

— Я думаю, що вони почекають, поки таке пропливе, і після цього реформують законодавство щодо НАЗК, візьмуть під контроль призначення цього керівництва, і замість якогось незалежного антикорупційного органу ми отримаємо чергову іграшку, яка буде під контролем самих же депутатів.

Напомним, эксперт Института политического образования Александр Солонтай в эфире "ГС" заявил, что для того, чтобы система е-декларирования полностью заработала, важна не только сама подача деклараций, но и их проверка.