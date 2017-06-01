Политолог об отставке Стеця, играх в НАПК и полурешении Стокгольмского суда

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Министр информационной политики Юрий Стець написал заявление об отставке по состоянию здоровья, об этом сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что в данный момент Стець пребывает в госпитале.

НАПК снова отказалось утвердить заключение по электронной декларации премьер-министра Владимира Гройсмана за 2015-ый год. За утверждение заключения 31 мая проголосовали двое из четырех членов, при этом председатель Наталья Корчак раскритиковала проект решения, который был подготовлен ее заместителем Русланом Радецким. По ее словам, в документе отсутствует результативная часть и нет конкретики. В свою очередь, Радецкий и Руслан Рябошапка отметили, что истекли 90 дней, которые давались для полной проверки деклараций, и в случае принятия решения оно будет "юридически ничтожным".

"Нафтогаз Украины" получил отдельное решение Стокгольмского арбитражного суда в производстве против "Газпрома". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Суд удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий и полностью отменил запрет на реэкспорт газа. Требования "Газпрома" по принципу "бери или плати" были полностью отклонены.

Активисты партии "Национальный корпус", по примеру штурма Львовского облсовета, будут штурмовать учреждения и в других регионах с требованием амнистии для воинов АТО. Об этом заявил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

Информационные итоги среды, 31 мая, в эфире радиостанции Голос Столицы подвел политолог Кирилл Молчанов.

Пресс-секретарь Мининформполитики Артем Биденко прокомментировал: "Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки являются ухудшения здоровья, никаких политических или иных мотивов не существует". Не существует? Или можно сделать и иные предположения?

— Знаете, у нас даже если пошел сильный дождь или не работают светофоры, всегда ищут какую-то политическую составляющую. Дело в том, что общество очень сильно заполитизировано и даже если действительно у него плохо со здоровьем, я думаю, очень будет большой скепсис, все будут искать какую-то подоплеку, какие-то там скрытые причины, какие-то политические мотивы. Поэтому я не исключаю, что здесь какое-то наложение факторов, а состояние здоровья просто было катализатором, который привел к данному решению. Действительно, это уже вторая добровольная отставка за две недели и как раз таки представитель БПП. Я думаю, единственный, какой можно сделать на сегодняшний день вывод, это что перестановки в правительстве если не кардинальные, то точечные. Если Гройсман, опять-таки, сохранит свое кресло, они будут однозначно.

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А касательно самого Мининформполитики, или как говорят в журналистских кругах и в экспертных, Минстеця, то тут больше вопросов, а нужно ли оно вообще, начнем с этого. Потому что когда больше двух лет назад его учреждали, то рассказывали, что это очень необходимо для информационной составляющей в борьбе с северным соседом. Насколько он справился с этой задачей, мы не знаем, потому что он, в принципе, как и его патрон Гройсман, в парламенте не отчитались за проделанную работу. То есть, насколько вообще в условиях, когда у нас урезаются практически социальные выплаты, необходимо еще из бюджетных средств содержать какое-то министерство, эффект от которого достаточно такой, знаете, туманный, я бы так сказал. Поэтому я бы не исключал, что если действительно Стець подает в отставку окончательно, потому что он один раз уже подавал в отставку, а потом забрал свое заявление, то я не исключаю, что в целом может встать вопрос, чтобы, допустим, после какого-то очередного переформатирования либо же коалиции, либо правительства, данного министерства может и не быть вообще.

Будет ликвидировано?

— Да, оно может быть действительно упразднено, а его функции будет выполнять частично МИД, частично, возможно, по линии АП. То есть будет переложено на какие-то другие ведомства.

От чего зависит тогда? Это шантаж? Это торги?

— Это может быть игра на публику, потому что, скажем, тот же Гройсман буквально недавно заявлял, что если парламент не поддержит пенсионную реформу, то он подаст в отставку. Но понятное дело, что в парламенте может не найтись голосов за отставку, и он скажет: нет голосов, буду дальше сидеть. То же самое, кстати, может быть со Стецем.

С другой стороны, насколько я знаю, это очень близкий человек президента, и президент его может попросить остаться. И он не сможет ему отказать. Очень много уже было случаев, когда украинские чиновники топ-уровня говорили, что они уходят, и оставались. Поэтому я бы не говорил, что это действительно решение окончательное и бесповоротное, хотя возможно действительно у него есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем, мы с вами этого на сегодняшний день тоже не знаем. Поэтому я думаю, развязка касательно вообще всех кадровых назначений, я думаю, она будет в ближайшие полтора месяца, пока длится эта сессия парламента.

Поговаривают, что в Мининформполитики не поддерживали санкций в отношении интернет-ресурсов, соцсетей РФ. Это могло стать поводом для отставки?

— Вполне возможно. Дело в том, что сам Стець в свое время вышел из медиа-бизнеса, то есть из сферы, которая связана с журналистикой, руководил каналом в свое время, поэтому я думаю, как раз-таки он, наверное, в первую очередь как профессионал в данной сфере, не разделяет подобные новации, которые являются в какой-то степени цензурой и угрозой свободе слова. Поэтому, наверное, если мы берем эту линию, он мог использовать это уже как последний повод, чтобы подать в отставку. Но вряд ли это могло быть ключевым решением, из-за которого люди хлопают дверью.

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Что происходит в НАПК, и почему это происходит?

— Сейчас я объясню в двух словах нашим радиослушателям, что НАПК – это такая структура, которую специально создали для того, чтобы она проверяла эти так называемые скандальные электронные декларации наших топ-чиновников. И с учетом того, что декларации еще подавали в сентябре массово, основные, и все видели богатства, золото, бриллианты, миллионы налички. Мы видим, что ни одна из этих деклараций не заинтересовала НАПК. Поэтому у меня складывается четкое ощущение, что депутаты и не боялись все это декларировать, потому что они знали, что в НАПК – это такая структура, кстати, глава НАПК Корчак получает зарплату порядка 100 тысяч гривен, и они просто являются такими мальчиками для битья общественного мнения. Грубо говоря, они просто отрабатывают вот эти свои большие бюджетные средства тем самым, что они просто устраивают откровенные цирк и клоунаду вместо того, чтобы заниматься тем, чем они должны заниматься. То есть, по сути, это просто какой-то элемент бесконечного шоу. Они уже неоднократно у себя на своих собраниях пытались выразить недоверие то самой Корчак, то ее первому заму, и на самом деле закон как-то так выписан, что ее нельзя заменить. Она там, по-моему, на четыре года назначена. Она, кстати, еще и назначена конкурсной комиссией. То есть это демонстрация того, что сама процедура конкурса не является идеальной, прозрачной и ее надо везде применять. Поэтому я уже не жду ничего от этой структуры, потому что за эти полгода не передали в НАБУ ни одной декларации крупного чиновника, а заинтересовались одной декларацией бывшей начальницы Одесской таможни Марушевской из-за то, что она себе 200 гривен премию выписала. Это явно говорит о том, что это управляемая структура. Я думаю, что, скорее всего, все действия согласованы с высшим руководством Украины или с тем, кто ими заведует, с Минюстом, наверное, и они просто отрабатывают, собственно, номер и получают за это приличные деньги, по сути, являясь посмешищем, наверное, на всю Украину. По-другому я бы это никак не назвал.

Что с НАПК будет?

— Я вам так скажу. На борьбе с коррупцией это не отразится вообще никак. Если, действительно, министра юстиции Петренко не устраивает эта Корчак, он может пытаться пролоббировать через парламент, и тут осталось три пленарных недели, поэтому, я думаю, ей ничего не угрожает до осени.

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что решение Стокгольмского арбитража в производстве против "Газпрома" — это однозначная победа. По вашему мнению, это однозначная победа?

— У меня пока что больше вопросов, чем ответов, потому что насколько я знаю, решение этого суда, оно занимает порядка 700 страниц, и даже в самом "Нафтогазе", я уверен, они до конца его еще не дочитали. То есть, есть какая-то резолютивная часть, где сказано, что суд отменяет действие формулы "бери или плати". Но опять же, не сказано, с какого момента он ее отменяет, то есть это решение вступает в силу с момента вердикта суда или оно носит какой-то ретроспективный характер, что он его отменяет с 2008-го года, или с 2010-го года, или 2012-го. То есть там нет никаких цифр — вот в чем весь фокус. То есть, я так понял, что в конце они его дочитают и там уже будет конкретно: удовлетворили частично или не частично, и, собственно, что осталось Украине выплачивать, или будет только Россия выплачивать. Потому что, скажем, там нет ни слова о том, что, допустим, одним из элементов иска было то, что Украина не платила за газ в 2014-ом году, то есть потребленный газ, конкретно по факту даже, не по формуле. Там не сказано ничего о том, какие будут компенсации какой стороне.

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То есть пока что мы видим политическое заявление на уровне "Нафтогаза" и МИДа. Самого документа никто не видел, кстати, в экспертных кругах, я уже говорил с энергетиками, поэтому на сегодняшний день я бы так не спешил уже кричать "перемога", потому что дочитав до конца сам этот текст, может оказаться много неловкости и еще потом придется отвечать. То есть, тут надо четко понимать, что все эти заявления, которые делает "Нафтогаз", МИД Украины, они направлены сугубо только на внутреннего потребителя, на внутреннюю аудиторию Украины. А на уровне международного сообщества это все может восприниматься совсем по-другому. Но для этого нам надо подождать несколько дней, пока этот текст будет обнародован публично, и каждый, кто к этому имеет какой-то интерес, сможет его прочитать и сделать объективные выводы.

Во всяком случае, уже и президент Украины проинформировал граждан страны о том, что решение принято. Какие тут перспективы?

— Мы понимаем, что даже в случае взаимозачета Украина будет должна больше. Поэтому вернемся к тому, что ни Коболев из "Нафтогаза", ни МИД, так и не сказали, какие конкретно указаны цифры, которые необходимо будет выполнять или украинской стороне, или российской стороне, или обеим сторонам. Пока что есть только спекуляции на этой теме, но сам факт того, что отменили формулу "бери или плати", понимаете, дело в том, что если это решение сегодняшнего дня, так мы уже порядка двух лет газ у России не покупаем, поэтому тут больше интересовало то, что делать с теми долгами, которые накопились. И на этот вопрос, я думаю, мы получим ответ уже в ближайшие дни, когда действительно будет полностью текст обнародован и можно будет предметно обсуждать — это "зрада" или "перемога", как модно сейчас говорить.

Активисты партии "Национальный корпус" намерены штурмовать учреждения в разных регионах. "Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион, мы будем приходить в другие облрады, будем продолжать это делать, надеемся на понимание. Потом, когда уже будем иметь за собой какое-то консолидированное мнение, два десятка обращений от областей, тогда мы обязательно придем к президенту", — сказал Билецкий.

— Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что подобные прецеденты являются очень плохими звоночками. То есть, допустим, если подобные ультра-правые чувствуют полную безнаказанность, они могут штурмовать какие-то госучреждения, организации по власти на местах, местное самоуправление, то да, естественно, если это не будет пресекаться, то они и в других областях будут этим заниматься. Как мы это видели в свое время с блокадой на Донбассе, что в целом это является нарушением и законодательства Украины, и Конституции, блокирование органов власти. Я в этом плане считаю, что если Билецкий официально берет на это ответственность, то как раз наш генпрокурор может все свои постоянные политические угрозы продемонстировать на нем и для начала хотя бы вызвать его на какое-то собеседование. Потому что это может плохо обернуться, мне кажется, в первую очередь, это несет урон самому конституционному строю в стране и идее государственности.

За прошедший месяц 208 нардепов пропустили больше половины голосований ВР. Из них 60 пропустили 90% голосований. Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины. Как вам показатели?

— Неэффективно работает парламент, мягко говоря. В целом, подобные цифры приблизительно всегда отображали среднюю температуру по палате. Хотя я согласен, что именно этот созыв в парламенте является одним из самых менее продуктивных. Конкретно по этим цифрам я могу сказать одно, что тут есть очень легкий ответ, чем занимались депутаты. Это майские праздники. Многие, наверное, открыли какой-то сезон.

Многие отмечают, что депутаты загоревшие и хорошо выглядят.

— Я так понимаю, что даже сам аппарат ВР идет навстречу ВР. У нас буквально получается, что три недели в мае не было пленарных заседаний. С этой неделей еще две будет, по сути, нет пленарных заседаний в июне. Это в тот момент, когда куча законопроектов лежит, очень, кстати, насущно важных. Им специально, я так понимаю, кучно подбирают эти выходные, чтобы они могли по нескольку недель отсутствовать, я так понимаю, не только в парламенте, комитетах, но, наверное, и в Украине. И тут самое парадоксальное – только Оппозиционный блок предлагал поменять эту пленарную сетку и работать. И сейчас предлагал, но мы видим, что у коалиции нет особо желания трудиться.

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Ранее эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что Украине легче договориться с "Газпромом", чем доказать всему миру, что можно пересмотреть условия контракта на поставки газа.

А директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин в эфире "ГС" объяснил, почему у украинской стороны больше шансов выиграть судебный процесс в Стокгольме, чем у российской.