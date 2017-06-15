У замглавы НАПК проходят обыски

УНИАН

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В помещении Национального агентства по предотвращению коррупции по адресу Дружбы народов, 28, проходит обыск в служебном кабинете замглавы ведомства Руслана Радецкого, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в НАПК. Чиновник подтвердил информацию об обыске.

По информации собеседника, обыск проходит в рамках досудебного расследования (данные есть в Реестре досудебных расследований) по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их в Киевскую городскую квалификационную комиссию адвокатуры — с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью.

По данным собеседника, обыск проводит Нацполиция.

Позже сам Радецкий подтвердил информацию об обыске на его рабочем месте.

"Мне сообщили, что у меня в кабинете проводят обыск. Меня там нет. Я готовлюсь к заседанию комитета, которое должно состояться сегодня", — сказал Радецкий.

На уточняющий вопрос, проводится ли обыск у него дома, он сказал: "Нет, дома нет обыска".

Напомним, на минувшей неделе член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка решил подать в отставку.