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    Общество

    У замглавы НАПК проходят обыски

    (обновлено: )65
    По информации собеседника, обыск проходит в рамках досудебного расследования по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их в квалификационную комиссию адвокатуры - с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью.
    Заместитель главы НАПК Руслан Радецкий
    УНИАН

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В помещении Национального агентства по предотвращению коррупции по адресу Дружбы народов, 28, проходит обыск в служебном кабинете замглавы ведомства Руслана Радецкого, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в НАПК. Чиновник подтвердил информацию об обыске.

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    По информации собеседника, обыск проходит в рамках досудебного расследования (данные есть в Реестре досудебных расследований) по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их в Киевскую городскую квалификационную комиссию адвокатуры — с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью.

    По данным собеседника, обыск проводит Нацполиция.

    Позже сам Радецкий подтвердил информацию об обыске на его рабочем месте.

    "Мне сообщили, что у меня в кабинете проводят обыск. Меня там нет. Я готовлюсь к заседанию комитета, которое должно состояться сегодня", — сказал Радецкий.

    На уточняющий вопрос, проводится ли обыск у него дома, он сказал: "Нет, дома нет обыска".

    Напомним, на минувшей неделе член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка решил подать в отставку.

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