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    Политика

    Член НАПК подал в отставку

    (обновлено: )135
    Член НАПК Руслан Рябошапка заявил, что агентство - мощный и потенциально чрезвычайно эффективный элемент антикоррупционной инфраструктуры в Украине, но этот инструмент не используется по назначению.
    Руслан Рябошапка
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка решил подать в отставку.

    О своем решении Рябошапка сообщил в Facebook.

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    "Поддерживая требования общества и правительства, с целью скорейшего налаживания эффективной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, я сегодня подал в Кабинет Министров Украины заявление об отставке с должности члена Агентства. Ситуация вокруг работы Национального агентства требует немедленного решения, ведь промедление с этим дискредитирует не только идею эффективного органа по предупреждению коррупции, но и усиливает разочарование наших соотечественников в возможность добиться ощутимых результатов в преодолении коррупции. НАПК — мощный и потенциально чрезвычайно эффективный элемент антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Однако, этот инструмент не используется по назначению", — написал Рябошапка.

    Он также сообщил, что вместе с Русланом Радецким (членом НАПК — Ред.) предлагал собственный план вывода агентства из кризиса, однако, он был отвергнут другими коллегами. Рябошапка призвал народных депутатов как можно быстрее поддержать законопроект о "перезагрузке" НАПК в первом чтении и в целом как закон.

    "Несмотря на отставку, готов любым способом и в дальнейшем помогать в восстановлении эффективной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", — говорит также Рябошапка.

    Ранее сообщалось, что министр информационной политики Украины Юрий Стець подал в отставку.Также свою должность покинул и министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

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