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    Общество

    Эксперт: недееспособное НАПК выгодно власти

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    Исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что пока НАПК не работает, представителям власти не нужно объяснять происхождение своих состояний.
    Член правления Transparency International Украина Ярослав Юрчишин
    Transparency International Украина

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка написал заявление об увольнении. Среди причин такого шага господин Рябошапка указал проблемы внутри Нацагентства и отсутствие реакции на них.

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    Рябошапка добавил, что вместе с другим членом НАПК Русланом Радецким предлагал "план вывода агентства из кризиса", однако, этот план был отвергнут другими коллегами. А еще Рябошапка призвал парламент как можно скорее проголосовать за закон о перезагрузке НАПК.

    Почему парламентарии затягивают перезагрузку НАПК, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

    "Я думаю, что на самом деле недейственное НАПК очень выгодно значительной части власти, тем представителям, у которых есть потребность объяснить их состояния. То есть НАПК не работает, не принимает решений, соответственно, они не должны публично объяснять, откуда у них неизвестные машины, дома и тому подобное. Недейственное НАПК не может начать процедуры, реальные проверки деклараций", — заявил эксперт. 

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