Эксперт: недееспособное НАПК выгодно власти

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка написал заявление об увольнении. Среди причин такого шага господин Рябошапка указал проблемы внутри Нацагентства и отсутствие реакции на них.

Рябошапка добавил, что вместе с другим членом НАПК Русланом Радецким предлагал "план вывода агентства из кризиса", однако, этот план был отвергнут другими коллегами. А еще Рябошапка призвал парламент как можно скорее проголосовать за закон о перезагрузке НАПК.

Почему парламентарии затягивают перезагрузку НАПК, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

"Я думаю, что на самом деле недейственное НАПК очень выгодно значительной части власти, тем представителям, у которых есть потребность объяснить их состояния. То есть НАПК не работает, не принимает решений, соответственно, они не должны публично объяснять, откуда у них неизвестные машины, дома и тому подобное. Недейственное НАПК не может начать процедуры, реальные проверки деклараций", — заявил эксперт.