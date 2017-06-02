Лещенко: босс мафии Аваков держит в заложниках коалицию и всю страну

РИА Новости Украина

Нелегальный бизнес в Украине работает под прикрытием полиции. Такое громкое заявление сделал недавно известный народный депутат Сергей Лещенко. По его убеждению, после прихода Арсена Авакова на пост министра внутренних дел в правоохранительной системе изменений не произошло. Она, как и прежде, тесно связана с мафиозным кланом, пишет Наталья Васюнец.

Какие аргументы у депутата? Подробнее об этом – в беседе с Сергеем Лещенко.

Какие, по вашему мнению, сферы теневого бизнеса находятся под контролем МВД?

– Во-первых, это игровые автоматы. Еще три года назад министр Арсен Аваков через соцсети обещал закрыть все нелегальные игорные клубы и угрожал руководителям областных управлений МВД персональной ответственностью в случае, если такие заведения будут функционировать. Но с тех пор их в Украине только увеличилось.

У нас, как в Лас-Вегасе: куда ни глянешь, везде игровые автоматы. Прячутся они под вывесками интернет-клубов или лотерей, но функционируют, как игровые автоматы или онлайн-казино. Стоит вспомнить игорные заведения с названием "В сети". Есть информация о контактах должностных лиц Министерства внутренних дел с людьми, которые организуют этот квазилегальний бизнес.

Во-вторых, это нелегальная добыча янтаря на Полесье. Согласитесь, если бы МВД приняло надлежащие меры для прекращения добычи и торговли солнечным камнем, этого бы не было. Но бизнес процветает. Это означает, что он имеет "крышу" МВД и, разумеется, на нем там также зарабатывают.

То же можно говорить о проституции и торговле наркотиками. Коррупционные вертикали имеют несколько уровней заработка – от самого низкого до самого высокого. Чтобы работала коррупционная система, нужно, чтобы по всей вертикали были бенефициары этой коррупционной системы. Работает единый спрут.

Кстати, Хатия Деканоидзе, когда уходила в отставку с поста главы Нацполиции, откровенно сказала: система работает с единственной целью – для обогащения людей, которые находятся на высоких должностях в министерстве. Фактически, имеем сращение мафиозного клана и правоохранительной системы.

На чем еще незаконно зарабатывают в министерстве, возглавляемом Аваковым?

– На закупках для МВД. Несколько лет назад в кабинете заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря работник правоохранительных органов поставил скрытую камеру. И эта камера зафиксировала, как сын Арсена Авакова Александр Аваков договаривался с Чеботарем о поставках рюкзаков для правоохранителей. Договоренность была в том, что МВД сможет купить рюкзаки в таком количестве и по такой цене, чтобы поставщик себе еще и заработал в карман.

Это видео видела вся страна. Но никто никаких мер не принял.

Никто не подал в отставку, никого не привлекли к ответственности. Все работает, как и работало – начиная от добычи янтаря на Полесье и заканчивая игровыми автоматами в стране.

Кстати, был у нас уже один министр внутренних дел, который работал в мафиозном клане и выполнял все поручения, которые ему давали. Он застрелился. Хотелось бы, чтобы наши министры не прибегали к самоубийству, а отвечали за поступки, которые совершают, находясь в должности и лишая будущего миллионов граждан.

Поверьте, если придет честный министр, то исчезнет янтарная мафия. Исчезнут все игровые автоматы, которые являются схемами для легализации черных денег через соответствующие структуры. И закупки будут проводить так, что не будет ни "рюкзаков Авакова", ни других коррупционных схем, которые делают беднее каждого украинца.

А как вы считаете, есть ли возможность в нынешних политических условиях лишить Арсена Авакова должности министра?

– Аваков использует свой статус для того, чтобы держать в подвешенном состоянии коалицию. Мол, если он потеряет должность, "Народный фронт" будет недоволен и коалиция распадется. То есть Аваков держит в заложниках коалицию, а с ней – и всю страну.

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