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    Политика

    Аваков не исключил создания новой коалиции в Раде

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    По словам главы МВД Арсена Авакова, он не исключает возможности создания новой коалиции. Причем речь идет "не о коалиции, а об общественном договоре политических сил".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков не исключил создания новой коалиции в Верховной Раде, сообщает сайт "24 канала" в четверг вечером.

    Верховная Рада Украины
    УНИАН
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    "Я не исключаю возможности создания новой коалиции. Я думаю не о коалиции, а об общественном договоре политических сил", — сказал Аваков в интервью на "24 канале".

    Он указал, что в этом случае политические партии должны договориться по вопросам, которые не обсуждаются — национальные интересы, территориальная целостность. В то же время по другим вопросам возможны дискуссии.

    Глава МВД Аваков является одним из лидеров партии "Народный фронт", на базе которой в парламенте была сформирована коалиция.

    Действующее парламентское большинство сформировано на базе двух крупнейших фракций в Раде: "Блока Петра Порошенко" и фракции партии "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка. Оппозиция в Раде неоднократно обвиняла власти в фактическом отсутствии коалиции. Де-юре коалиция существует, однако де-факто у большинства часто не хватает необходимых 226 голосов для принятия важных решений. На этом фоне депутатам нелегко находить голоса даже под обычные законы, а из-за низкой дисциплины народных избранников спикер парламента Андрей Парубий периодически вынужден закрывать заседания досрочно.

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