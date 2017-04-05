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    Клуб обозревателей

    Что с БПП, что без, у нас не парламентская коалиция, а базар – Бортник

    (обновлено: )21
    У власти не хватает ресурсов, чтобы удовлетворить аппетиты всех депутатов – в первую очередь, экономические, считает политолог Руслан Бортник. Впрочем, даже массовый выход народных избранников из фракции БПП реально не повлияет на работу коалиции, уверен он.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Парламентская коалиция вновь уменьшилась: народный депутат Владислав Голуб принял решение выйти из фракции "Блок Петра Порошенко", о чем он написал на своей странице в Facebook. Как заявил Голуб, одной из причин стали "угрозы его жизни и здоровью". 

    Ранее из фракции БПП вышел народный депутат Юрий Бублик

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Теперь фактически правящая коалиция, состоящая из Блока Петра Порошенко и "Народного фронта", насчитывает 221 депутата (БПП – 140 человек, "НФ" – 81). Формально коалиция должна состоять минимум из 226 депутатов. 

    Почему народные избранники покидают пропрезидентскую фракцию? И какое будущее ждет парламентское большинство? На эти вопросы РИА Новости Украина ответил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Это тенденция. Экономических ресурсов у власти на всех не хватает. Фракция большая, но уже потеряла как минимум половину своего рейтинга. И конечно она уже не может провести того количества депутатов в следующий парламент – это с одной стороны. 

    С другой стороны, очевидно, что ресурсов у власти не хватает, чтобы удовлетворить аппетиты всех депутатов. Прежде всего, экономические аппетиты. И поэтому происходит такой исход депутатов, которые оказались на обочине политэкономических процессов в этой фракции. Это объективный процесс, он связан с общим ослаблением в этой политической силе, с потерей перспектив этой политической силы для следующего политического цикла", – отметил эксперт.

    Еще один фактор здесь, добавляет Бортник: позиционирование отдельных депутатов в преддверии возможных досрочных парламентских выборов.

    "Происходит такое отделение зерен от плевел. Происходит сегментация этой фракции. И уход из этой фракции людей, которые не смогли встроиться в структуру распределения власти", – сказал политолог. 

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    При этом выход депутатов из БПП реально не скажется на существовании коалиции, уверен эксперт. 

    "Даже если в этой фракции останутся 10 человек, все равно будут считать, что коалиция номинально есть, хотя ее не существует. Поэтому на коалицию это не влияет. Коалиция в парламенте у нас все равно базарная: это когда под любое решение голоса формируются в результате подковерного базара, подковерных торгов. И выход даже 10-15 депутатов из фракции БПП ни на что не будет влиять", – подытожил Бортник.

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