Долги за коммуналку снимут автоматом: соцсети о планах Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Долг платежом красен – решил напомнить украинцам президент Петр Порошенко, направив в Раду законопроект, предлагающий автоматическое снятие денег должника ЖКХ с банковской карточки или депозита. Согласно проекту закона, отмеченного как неотложный, судебное решение об аресте средств будут принимать только относительно "неоспоримой задолженности", которая очевидна из норм заключенного договора.

"Если сумма задолженности не превышает 100 прожиточных минимумов (155 тыс. гривен), по желанию истца может не проводиться процедура искового производства, а вопрос может решаться без уведомления и заслушивания сторон, в режиме "приказного производства", – говорится в документе.

Помимо прочего законопроект предусматривает и право должника в течение 20 дней с дня выдачи "судебного приказа" подать заявление об его отмене. В противном случае считается, что должник дал свое на взыскание средств.

В украинском сегменте соцсетей такую инициативу гаранта сограждане встретили шквалом комментариев: "… лучшее доказательство со-участия в бизнесе Ахметова (ДТЭК) и, по свежим слухам, Бабакова-Воеводина (VS Energy). Во всяком случае, кроме как личной заинтересованностью автора законопроекта, — мне сложно объяснить причины такого вмешательства государства на высшем уровне во взаимоотношения частного (!) поставщика услуг и частного же (!) потребителя".

"Он наверно не знает что банковские счета в украинских банках держат те кто платит за коммуналку, а у остальных жадных охамевших украинцев зарплаты хватает только на еду", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook