Павлоград: продвинутые мошенники "останавливали" счетчики ЖКХ

РИА Новости Украина

Около пяти тысяч человек воспользовались услугой павлоградских умельцев, которые путем переработки счетчиков помогали избегать полноценной оплаты за потребленные коммунальные услуги. Об этом на пресс-конференции "Днепру вечернему" рассказал оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска ГУ НП в Днепропетровской области Дмитрий Патрелюк.

Как сообщается, сначала местный "кулибин" научился управлять различными бытовыми счетчиками, так что они могли "мотать" или "не мотать" электроэнергию, газ или воду.

Спрос на "усовершенствованные" приборы стал так велик, что умелец нашел помощников и стал "помогать" решать коммунальные проблемы. Эта помощь осуществлялась в особо крупных размерах.

"Клиентская база расширялась, — рассказал Патрелюк. - Их услугами пользовались, в основном, жители Днепропетровской, Одесской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой областей. Цена одного переработанного счетчика могла достигать десяти тысяч гривен. Свои счетчики клиенты присылали по почте. Переработка заключалась в отматывании показателей, замедлении работы счетчика, дистанционном "ручном" управлении и т.д. Далее павлоградцы переделывали счетчик, ставили его под пломбу и отсылали заказчику назад, получив за это деньги. Информацию о предоставлении такой услуги мужчины преподавали в Интернете и даже разместили пошаговое знакомство с работой своего "ноу-хау" на YouTube-канале".

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Теперь фигурантов дела, как исполнителей, так и покупателей, ждут значительные штрафные санкции или уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.