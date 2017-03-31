Лукаш: у должников ЖКХ будут автоматически снимать деньги с банковских карт

Из личного архива Елены Лукаш

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что у должников за жилищно-коммунальные услуги будут автоматически забирать деньги с банковских карт. Об этом Лукаш написала на своей странице в Facebook.

23 марта 2017 г. в Верховной Раде как неотложный зарегистрирован президентский законопроект № 6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", напоминает Лукаш и добавляет, что одним из новаций законопроекта является введение системы автоматизированного ареста денежных средств должника на банковских счетах.

"Что это значит? Вы являетесь должником. У вас есть банковская карта. Любая, в том числе зарплатная или пенсионная. Организация, предоставляющая вам жилищно-коммунальные услуги – заявитель (взыскатель) обращается за взысканием вашей задолженности в суд и просит наложить арест на ваши денежные средства на банковских счетах", — разъясняет Лукаш.

По ее словам, далее действует такая схема: суд оперативно выносит соответствующее определение, после чего в течение нескольких минут накладывается арест на средства, "узнаете вы об этом только тогда, когда будете использовать свою банковскую карточку при расчетах".

"И пока вы будете выяснять причину блокировки вашей банковской карточки, суд в порядке приказного производства по упрощенной процедуре, без уведомления заявителя и должника, вынесет судебный приказ о взыскании вашей задолженности. Позже суд направит вам копию судебного приказа по почте или на ваш электронный адрес", — добавила Лукаш.

РАнее сообщалось, что государственный "Ощадбанк" ввел комиссию при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.