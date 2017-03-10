Тернополь: люди не платят за ЖКХ, и долги уже бьют рекорды

РИА Новости Украина

В январе 2017 года население Тернопольской области оплатило за жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 109,8 млн.грн, что составило 45,0% от начисленных сумм (в январе 2016г. – соответственно 80,5 млн грн и 19,7%), пишет издание 0352.ua

Задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение на конец января 2017-го года составила 76,9 млн. грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и за газоснабжение – по 20,8 млн.грн, за вывоз бытовых отходов – 3,0 млн грн.

В то же время, за счет превышения начисленных бюджетных средств (назначенных субсидий) организациям, предоставляющим домохозяйствам услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, над стоимостью фактически потребленных услуг, задолженность населения по оплате этого вида услуг на конец января 2017-го отсутствовала.

Кроме того, в январе 2017-го население оплатило за электроэнергию 45,1 млн.грн (в декабре 2016г. – 42,5 млн грн). Сумма задолженности по оплате электроэнергии на конец января 2017-го составила 50,2 млн грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в январе 2017-го составляли 1757,7 грн (в январе 2016г – 1790,5 грн).

Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 27.06.2003 № 976 "Об утверждении Порядка погашения реструктуризированной задолженности и внесения текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги" в январе 2017-го с населением области заключено 23 договора о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 57,1 тыс.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 39,1 тыс.