ЖКХ ДНР и Украины: сравнение далеко не в пользу Киева

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине в среднем в пять-шесть раз выше установленных для жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР. Экономисты Минстроя самопровозглашенной республики сравнили показатели жилищно-коммунальных платежей по ДНР с аналогичными показателями других стран.

В частности, таблица сравнивает оплату жилищно-коммунальных услуг в Германии, США, Белоруссии, России, ДНР и Украине. Расчеты указаны в долларах на одного человека. Согласно сравнительному анализу, с учетом средней заработной платы в Украине, которая составляет 285 долларов, среднестатистическая стоимость ЖКУ равняется 80 долларам. В то же время отмечается, что в ДНР один житель платит за услуги 14 долларов со средней зарплатой в 170 долларов. И хотя эта статистика достаточно условная, в целом, она отражает общую тенденцию платежеспособности населения.

Сравнительная таблица оплаты ЖКХ

"Данное сопоставление еще раз подтвердило, что тарифная политика, которая была определена Главой ДНР Александром Захарченко, верная и подтвердила себя на практике. Напомню, что у нас оплата жилищно-коммунальных услуг находится на достаточно высоком уровне и, по итогам 2016 года составляет 83 процента", – сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства самопровозглашенной ДНР Сергей Наумец.

В Минстрое самопровозглашенной ДНР подчеркнули, что с 1 марта в Украине в очередной раз выросли тарифы на электроснабжение, что обязательно повлечет за собой повышение по всем остальным коммунальным и иным платежам, так как электроснабжение является составляющей любого тарифа. По мнению чиновников осуществляя переход на систему европейских стандартов, правительство Украины абсолютно не учитывает соотношение между размером зарплат украинцев и их расходами на коммунальные услуги. В связи с этим уровень жизни рядового украинца падает.

Отметим, что услуги теплосети в Донецке в пересчете на гривны в отопительный сезон по-прежнему составят 7-8 гривен за квадратный метр. Стоимость киловатта электроэнергии (до 150 кВт/ч) 31 копейка, до 800 кВт/ч — 41 копейка, вода и стоки — 5-6 гривен за куб. метр, газ — в пределах 35-36 гривен в месяц с человека. По сравнению с территорией, подконтрольной Украине, стоимость коммунальных услуг в Донецке действительно в несколько раз дешевле. Все тарифы переведены в российские рубли по фиксированному курсу — одна украинская гривна равна двум российским рублям.

Сергей Иванов Счета за отопление в Донецке

Счета за отопление двухкомнатной квартиры (49 кв.м.) в Донецке с ноября 2016 по февраль 2017 года – 2559 рублей (1280 гривен по местному курсу)

Напомним, что в текущем году тарифы на коммунальные услуги в самопровозглашенной Донецкой народной республике подниматься не будут. С 2014 года власти самопровозглашённой ДНР ввели мораторий на повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства, и на данный момент по всем услугам ЖКХ действуют тарифы, которые были утверждены ранее.