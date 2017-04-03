В БПП объяснили ввод абонплаты за газ европейской практикой

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что решение о введении абонентской платы за пользование газосетями, обусловлено внедрением европейских норм законодательства и приведет к снижению цены на газ для большинства украинских потребителей.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ввела с 1 апреля для населения и промышленных потребителей абонентскую плату за пользование газосетями. Новые тарифы, по сути, являются платой за подключение к системе газоснабжения и будут оплачиваться ежемесячно на основании мощности счетчика потребителей вне зависимости от фактического потребления. Премьер Владимир Гройсман ранее потребовал пересмотра решения о введении абонентской платы за газ.

"Комиссия выполняет закон "О рынке природного газа". Во-вторых, во внедренных европейских правилах разделение абонентской платы на газ и абонентскую плату — общеевропейская практика. Мы присоединились ко второму энергопакету и работаем над третьим энергопакетом", — сказала Луценко в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций. По ее мнению, решение о распределении платы на газ и абонентскую плату значительно увеличивает шансы Украины в Стокгольмском арбитраже, где рассматривается два судебных процесса против РФ.

Луценко добавила, что для абсолютного большинства потребителей цены на газ снизятся.

"Я говорю о совместных расходах на два счета: за потребленный газ и абонентскую плату. Во-первых, если у вас есть газовая плита, газовая колонка и используете газ для отопления, ваш совместный счет снизится в среднем на 4%. В стране таких потребителей больше 54%. Если у вас есть газовая плита и газовая колонка, то общий счет за потребленный газ и абонентскую плату не изменится. Таких потребителей у нас в стране 31%. И только если у вас есть газовая плита и вы используете счетчики G1 6, совместные расходы на газ или абонентская плата поднимется в среднем на 50 гривен (1,85 доллара). Таких потребителей у нас 4%", — сказала она, отметив, что для таких потребителей регулятор готовит снижение тарифов на услуги ЖКХ на эту сумму.

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В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с МВФ происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз. Правительство в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий.