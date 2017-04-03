Артур Герасимов - новый глава фракции БПП. Справка

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. "Блок Петра Порошенко" в понедельник избрал председателем фракции в Верховной Раде Артура Герасимова, который является представителем президента в парламенте, говорится в сообщении пресс-службы партии.

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Ниже приводится биографическая справка.

Артур Герасимов родился 23 августа 1972 года в пгт Решетиловка Полтавской области. В 1995 году с отличием окончил факультет социологии и психологии Киевского национального университета им.Шевченко, спустя два года — аспирантуру факультета социологии и психологии университета им.Шевченко.

В 1994-1997 гг. работал заместителем директора, а с 1997 по 1999 гг. – директором компании "Украинская маркетинговая группа". В 1999-2014 гг. — генеральный директор группы компаний Украинская маркетинговая группа.

На досрочных выборах осенью 2014 года под №43 прошел в Верховную Раду VIII созыва по спискам партии является членом центрального совета партии БПП. Глава подкомитета по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава межфракционного депутатского объединения Европейский Донбасс.

30 мая 2016 г. указом президента Украины Петра Порошенко назначен представителем президента в Верховной Раде, после того как Степан Кубив перешел на работу в Кабмин.

С 1996 по 2014 гг. – член руководящих органов Украинской ассоциации маркетинга, в 1998-2014 г. — ESOMAR (Европейская ассоциация исследователей рынка и общественного мнения), в 2003-2014 гг. – Американская ассоциация маркетинга.

Женат, есть трое детей.