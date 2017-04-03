Депутаты БПП замахнулись на аборты

Анна Балева, обозреватель законопроектов

Депутаты Верховной Ради решили добавить к уже существующих политическим скандалам еще один. 27 марта на сайте Верховной Рады появился законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов)".

Автор этого документа – депутат от БПП Голубов. По словам экспертов, он до того не имел отношения к вопросам женского здоровья, и тем более, вопросам прерывания беременности. В частности, в эфире радио "Голос Столицы" политический аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина отметила следующее: "разве он был известен тем, что он занимался анализом каких-то связанных тем чисто с точки зрения защиты прав или, например, общественной деятельности, или даже политической деятельности, или, тем паче, идеологически он стоял на подобных позициях. Если мне не изменяет память, то нет. Появляется этот законопроект, его появление, условно говоря, не понятно, из каких источников с точки зрения причин".

Сомнений в том, что автор законопроекта не слишком хорошо разбирается в вопросе, бросается в глаза сразу, стоит только открыть текст документа. К примеру, в законопроекте предлагается следующее: "Статью 50 Закона Украины "основы законодательства Украины об охране здоровья" изложить в следующей редакции: "Статья 50. Искусственное прерывание беременности. Операция искусственного прерывания беременности (аборт) может быть проведена в учреждениях охраны здоровья только в случае и при наличии следующих обстоятельств: если беременность несет прямую угрозу жизни беременной женщины; наличия медицинских показания относительно патологии плода, несовместимой с жизнью ребенка после рождения; зачатия ребенка в результате изнасилования. Указанные обстоятельства обязательно должны быть засвидетельствованы комиссией соответствующих экспертов".

Во-первых, поражает то пренебрежение, с которым автор законопроекта относится к здоровью женщины и будущего ребенка. Причем, в пояснительной записке к законопроекту господин Голубов сам указывает, что "В 119 странах прерывание беременности допускается только при угрозе жизни или здоровью матери". Что же это? Невнимательность при работе с документом? Или автора законопроекта здоровье украинских женщин не беспокоит?

Во-вторых, какие именно эксперты должны засвидетельствовать, что ребенок был зачат именно в результате изнасилования, и каким документом этот факт должен быть подтвержден? В тексте законопроекта нет ни слова о том, что по факту изнасилования должно быть возбуждено уголовное дело. Следовательно, никакой информации от правоохранительных органов о том, что к ним поступало заявление об изнасиловании, не требуется? Как в таком случае господин Голубов предлагает устанавливать этот факт?

В тексте пояснительной записки автор законопроекта ссылается на мировую практику. "В данное время мировая практика предусматривает два вида показания для искусственного прерывания беременности. Среди социальных показаний выделяют наличие инвалидности, пребывание в местах лишения свободы, расторжение брака во время беременности, наличие в семье ребенка-инвалида, а также уровень материального дохода на члена семьи".

Примечательно, что в самом законопроекте нет ни слова о материальном положении будущей матери и ее возможности родить и воспитать ребенка. Похоже, господин Голубов считает, что экономические условия в стране более чем способствуют увеличению рождаемости. Жаль только, что это его мнение не соответствует реальному положению дел.

Политтехнолог Олег Постернак в эфире радио "Голос Столицы высказал мнение, что: "Любое сотрясение воздуха действует только в минус вообще власти, как таковой. Когда сидит простой житель, смотрит телевизор или слушает нас и видит, что мы рассуждаем о теме абортов, когда ему нечем заплатить за тарифы или он пытается соизмерить свой бюджет с расходами, то поверьте, эта тема будет вызывать только социальную агрессию и непонимание действий власти".

Даже если этот законопроект найдет поддержку в зале, "то реакция у тех, кто против этой инициативы, она будет очень жесткой. Может, жестче даже, чем в Польше была", уверена Мария Золкина.