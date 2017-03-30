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    Постановка проблемы. Запрет абортов ухудшит ситуацию в стране - Павленко

    (обновлено: )3010
    По мнению экс-министра по делам семьи и молодежи Юрия Павленко, запрет абортов при тотальном обнищании населения и боевых действиях на Донбассе приведет к огромным проблемам.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Голубов предлагает парламенту запретить аборты в Украине. Исключением станут только "существенные причины", говорится в обнародованном на сайте ВР законопроекте. 

    Депутат предлагает исключить норму, которая содержится в Гражданском кодексе Украины, о том, что искусственное прерывание беременности до 12 недель может осуществляться по желанию женщины. Голубов предлагает разрешить аборты лишь в определенных законодательством обстоятельствах, если сроки беременности не превышают 22 недели.

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    Также в документе говорится, что указанные обстоятельства для разрешения аборта обязательно должны утверждаться комиссией соответствующих экспертов.

    По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока", экс-министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко, принятие в Раде этого законопроекта приведет к возрождению рынка незаконных абортов.

    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen
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    "Лично я выступаю против абортов, но идти по пути законодательного запрета и привлечения к уголовной ответственности за это будет не совсем правильным. Принятие такой инициативы наоборот только ухудшит ситуацию со здоровьем как женщины, так и ребенка. Нужно понимать, что такие решения приведут к возрождению рынка незаконных абортов. Бороться с абортами нужно не запретами, а путем просветительской деятельности. Необходимо еще со средней школы научить будущих мать и отца правилам планирования семьи, семейным отношениям. Только путем обучения можно сократить количество абортов. Здесь активными должны быть позиции государства и церкви", — отмечает депутат.

    По его мнению, при нынешней ситуации в стране такое решение парламента может привести к серьезным проблемам.

    "Сегодня на востоке Украины проходят боевые действия. Война, в свою очередь, несет в себе рост насилия, и давайте будем смотреть правде в глаза, изнасилований женщин. А это, в свою очередь, напрямую связано с нежелательными беременностями. Проблемы могут возникнуть и у тех, кто едва сводит концы с концами. Многие семьи оказываются не в состоянии обеспечить родившегося ребенка, а принятие закона увеличит количество детей-сирот. Даже сегодня когда аборты не запрещены, в Украине каждый третий ребенок рождается без юридического отца", — говорит Павленко.

    Депутат уверен, что инициаторы запрета абортов преследуют исключительно цель самопиара. 

    "Мне кажется, что в сегодняшних условиях такая инициатива не пройдет. Надеюсь, что в Верховной Раде хватает людей, которые понимают опасность такого законопроекта", — подытожил он.

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