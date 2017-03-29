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    Общество

    В БПП предлагают запретить аборты в Украине

    (обновлено: )5502
    Депутат от пропрезидентской фракции Дмитрий Голубов предлагает исключить норму, которая содержится в Гражданском кодексе Украины, о том, что искусственное прерывание беременности до 12 недель может осуществляться по желанию женщины.
    Женщина, участница акции протеста против легализации абортов. Архивное фото
    REUTERS Ivan Alvarado

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Голубов предлагает парламенту запретить аборты в Украине, исключением станут только "существенные причины", говорится в обнародованном на сайте ВР законопроекте.

    Депутат предлагает исключить норму, которая содержится в Гражданском кодексе Украины, о том, что искусственное прерывание беременности до 12 недель может осуществляться по желанию женщины. Голубов предлагает разрешить аборты лишь в определенных законодательством обстоятельствах, если сроки беременности не превышают 22 недели.

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    "Законопроектом предлагаются изменения и дополнения в Гражданский кодекс Украины и закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" относительно разрешения на искусственное прерывание беременности только в случаях и при наличии обстоятельств, установленных законодательством (если беременность несет прямую угрозу жизни беременной женщины; есть медицинские показания относительно патологии плода, несовместимой с жизнью ребенка после рождения; зачатие ребенка в результате изнасилования)", — отмечает автор в пояснительной записке к законопроекту.

    Также в документе говорится, что указанные обстоятельства для разрешения аборта обязательно должны утверждаться комиссией соответствующих экспертов.

    Во второй половине 2016 года в Польше прошла серия массовых акций протеста против плана нынешних властей об ужесточении законодательства об абортах. Проект гражданской инициативы "Стоп аборты" предполагал введение штрафов и уголовной ответственности за аборты как для врачей, так и для женщин, а также классификацию плода как "зачатого ребенка", а аборта — как "дородового убийства".

    Смотрите также: Марш против абортов в Вашингтоне

    После многочисленных протестов сейм проголосовал за отклонение законопроекта, который вызвал общественное недовольство. Однако позже лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что его партия будет выступать за сохранение беременности даже в случае серьезных проблем с плодом, чтобы "ребенок мог быть крещен, погребен, имел имя".

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