КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В субботу в США прошли более 200 демонстраций против абортов, сообщили организаторы протестов.

Согласно сайту организаторов, в 45 штатах состоялись 225 шествий. Протесты проходили вблизи офисов организации по планированию семьи Planned Parenthood. Число протестующих пока неизвестно.

Организаторы протестов заявляют, что Planned Parenthood проводит до 300 тысяч абортов в год и что на это идет полмиллиарда долларов денег налогоплательщиков. Участники демонстраций требовали лишить организацию правительственного финансирования. Сторонники организации, которых в США также немало, заявляют, что лишь небольшая часть услуг Planned Parenthood относится к абортам, и требуют сохранить финансирование.

Ранее, 21 января, в США прошли массовые протесты против избрания президентом Дональда Трампа. Значительная часть лозунгов на маршах, которые собрали до 2 миллионов человек, касалась сохранения госфинансирования Planned Parenthood.

Аборты законны в США со 1973 года, когда Верховный суд США принял соответствующее историческое решение. Тем не менее, в стране существует активное движение противников абортов. Ряд штатов, где у власти находятся консервативные республиканцы, приняли законы, существенно ограничивающие возможность проведения абортов.