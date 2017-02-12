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    В мире

    В США прошли более 200 демонстраций против абортов

    (обновлено: )9
    В 45 штатах состоялись 225 шествий. Протесты проходили вблизи офисов организации по планированию семьи Planned Parenthood. Число протестующих пока неизвестно.
    Протест против абортов в Портленде
    @PressHerald

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В субботу в США прошли более 200 демонстраций против абортов, сообщили организаторы протестов.

    Согласно сайту организаторов, в 45 штатах состоялись 225 шествий. Протесты проходили вблизи офисов организации по планированию семьи Planned Parenthood. Число протестующих пока неизвестно.

    В Вашингтоне прошел марш против абортов
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    Марш против абортов в Вашингтоне

    Организаторы протестов заявляют, что Planned Parenthood проводит до 300 тысяч абортов в год и что на это идет полмиллиарда долларов денег налогоплательщиков. Участники демонстраций требовали лишить организацию правительственного финансирования. Сторонники организации, которых в США также немало, заявляют, что лишь небольшая часть услуг Planned Parenthood относится к абортам, и требуют сохранить финансирование.

    Ранее, 21 января, в США прошли массовые протесты против избрания президентом Дональда Трампа. Значительная часть лозунгов на маршах, которые собрали до 2 миллионов человек, касалась сохранения госфинансирования Planned Parenthood.

    Аборты законны в США со 1973 года, когда Верховный суд США принял соответствующее историческое решение. Тем не менее, в стране существует активное движение противников абортов. Ряд штатов, где у власти находятся консервативные республиканцы, приняли законы, существенно ограничивающие возможность проведения абортов.

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