Синод РПЦ утвердил молитву о прощении греха аборта

КИЕВ, 28 дек – РИА Новости Украина. Священный Синод Русской православной церкви во вторник принял решение утвердить и издать текст молитвы о прощении убийства нерожденных младенцев, передает РИА Новости со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Глава отдела Владимир Легойда назвал утверждение "Последования покаянного молебна о прощении греха убийства чад во утробе (аборте)" "очень важным". Текст молебна, добавил Легойда, отправлен в издательство Московской патриархии для включения в молитвословы.

В сентябре патриарх Московский и всея Руси подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. Позднее предстоятель Русской православной церкви заявил, что запрет абортов в настоящее время в России невозможен, при этом Русская православная церковь считает целесообразным их вывод из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Настало время, когда мы должны вернуться к тому пониманию, что аборт является: во-первых — грехом, во-вторых — надругательством над женщиной… Нет ни одной женщины, которая бы совершила аборт по каким-то обстоятельствам и которая бы не переживала это как тяжелейший момент в своей жизни. Я знаю это, потому что мне приходилось принимать исповедь", — сказал патриарх Кирилл в эксклюзивном интервью РИА Новости.