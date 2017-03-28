Когда будет военный переворот в Украине? Осенью. А погромы будут?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В воздухе витает дух перемен. К ним самым серьезным образом готовятся те, кто считает, что нынешняя власть себя дискредитировала. Недовольство растет уже не только среди населения, но и среди генералитета. Идет серьезная подготовка к смене власти в стране, а "временем Икс" обозначена осень.

Вся власть – военным

Только слепой не видит того, что в обществе назревает недовольство правящим режимом. Обещанного Порошенко перед президентскими выборами "покращення" так и не видно, наоборот, большая часть населения сегодня находится на грани нищеты. А во время, когда одни – стремительно беднеют, другие, включая президента и его окружение, стремительно богатеют.

Кроме этого, не добавляют оптимизма и непрекращающиеся боевые действия на Востоке, которые Порошенко обещал закончить сразу же после его избрания. И уже в некоторых регионах на Западе страны часть населения – не против отделения от бедной Украины.

Страна находится на грани краха, а действия правительства еще больше подводят ее к краю пропасти. Именно поэтому в среде военных ходят серьезные разговоры о немедленной смене власти. И – не путем выборов или народных восстаний, поделился с РИА Новости Украина один из генералов СБУ на условиях анонимности.

"Эта власть медленно, но уверенно деградирует. Она устала, ей пора уходить. Но больше никакого Майдана в стране не будет, так как наш народ показал, что кто даст им бутерброд и нальет стакан чая, тот и может ими править. Это неправильно. Власть остается в руках Порошенко и его команды только потому, что у них есть финансовые потоки, которые они направляют на армию и внутренние войска. Но силовики их не прикроют, потому что и они недовольны происходящим", – отмечает генерал СБУ.

Дальше тянуть, нет смысла, потому что с каждым днем промедления ситуация только накаляется, и сегодня идет активная подготовка к сценарию перехода власти к силовикам, что должно произойти этой осенью, продолжает источник.

"Украина пропадает, ее разваливают. У меня есть большие сомнения, что страна территориально сохранится при этой власти или же при другой, которая придет ей на смену. И с этой властью, ни с другой ничего толкового в стране уже не будет. Украина, как страна, не будет существовать – это всем уже понятно. Через полгода не будет страны, и нынешнему правительству на это наплевать. Выборы проводить нельзя, нужно захватывать власть, но не силовым путем. Власть должна перейти к военному комитету. Ни Турчинов, ни Порошенко, никто не сможет сохранить страну, так как не знают, как это сделать. Только военные смогут принять меры и удержать ситуацию. Всего 8-10 человек, которые придут, которые не будут думать о бизнесе, купленных землях, о спрятанных деньгах, о своей недвижимости, а будут думать о стране", – отмечает экс-сотрудник СБУ.

Последний бой — он трудный самый

Как отметил генерал СБУ, все события должны произойти бескровно. Просто Порошенко и его окружению предложат сложить свои полномочия и в 24 часа покинуть пределы страны. При этом, как намекнул генерал, среди военных, которые готовы на такой шаг, много не только бывших сотрудников силовых структур и Минобороны, но и ныне действующих.

В том, что удастся избежать кровопролития, сомневается экс-народный депутат Юрий Кармазин, который предлагает бескровный, но длительный метод смены власти. Просто еще одну революцию (переворот) наша страна не переживет, так как власть без боя не сдадут, считает он.

"Ну допустим, что кучка генералов возьмет власть, но я не уверен, что станет лучше в стране. Я хорошо знаю эти настроения. Более того, они могли уже быть реализованы, много раз.

Власть очень слабая и делает ставку только на граждан определенной национальности при власти и это себя не оправдало. Уверен, что можно добиться смены власти нереволюционным путем.

Во-первых, мы уже сегодня можем на 20% обновить ВР, только приняв закон о гражданстве и выгнав из парламента обладателей двойного гражданства. Во-вторых, на Западе – в США и Великобритании – уже начались расследования причастности нашей власти к коррупции. В-третьих, провести осенью референдум по утверждению новой Конституции, которая предусмотрит смену власти. С царем в Украине не получается, поэтому надо возвращаться к истокам. Мы должны стать не президентско-парламентской страной, а наоборот", – отмечает экс-нардеп Кармазин.

А сменить президента можно, если вообще ликвидировать эту должность, уверен экс-депутат.

"Порошенко – совсем не дурак и когда он поймет, что ему грозит или Румынский вариант, или цивилизованный суд, он может попытаться начать исправлять ошибки. Я не уверен, что без стрельбы эта власть уйдет, они сегодня делают все возможное и невозможное, чтобы удержаться.

Создан колоссальный аппарат насилия. Они просто так не уйдут. Кроме этого, наши ближайшие соседи только и ждут, когда у нас начнутся заворушки – Венгрия, Румыния, Польша надеются отхватить часть территории. Я думаю, что надо с Порошенко работать по третьему варианту, пока не поздно исправлять то, что они наворотили", – говорит Кармазин.

Революционные настроения в стране постепенно нарастают, но раньше осени ожидать каких-то событий и действий не стоит. А разные силы сегодня готовятся к решающему бою.

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