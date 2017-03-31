Запрет абортов в Украине. Депутаты проголосуют против - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Голубов предлагает парламенту запретить аборты в Украине. Исключением станут только "существенные причины", говорится в обнародованном на сайте ВР законопроекте.

Депутат предлагает исключить норму, которая содержится в Гражданском кодексе Украины, о том, что искусственное прерывание беременности до 12 недель может осуществляться по желанию женщины. Голубов предлагает разрешить аборты лишь в определенных законодательством обстоятельствах, если сроки беременности не превышают 22 недели.

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Также в документе говорится, что указанные обстоятельства для разрешения аборта обязательно должны утверждаться комиссией соответствующих экспертов.

По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" члена Комитета ВР по вопросам здравоохранения Игоря Шурмы, подобные предложения не имеют общего со здравым смыслом.

"Перед тем как кто-то из депутатов от коалиции выносит на обсуждение идею запрета абортов, то порекомендовал наконец разродиться кандидатурой министра здравоохранения, которого до сих пор нет. Запрет абортов — это путь в никуда. В свое время в Польше запретили аборты и весь весь беременный женский ресурс этой страны приехал на территорию Льововской области для того, чтобы сделать то, чего нельзя было осуществить дома. Это является криминогенным и опасным", — отметил депутат.

По словам политика, внимание нужно уделять совсем другим, более важным и действенным вещам.

"До тех пор пока в половом воспитании не будет культуры общения между мужчиной и женщиной всегда будут проблемы с вопросами несвоевременной беременности и ее сохранения. Депутаты должны направлять усилия не на запрет абортов, а на системное постепенное, своевременное воспитание детей. Что до ограничений, то чем больше запрещаешь, тем больше хочется", — считает Шурма.

Депутат уверен, что у законопроекта о запрете абортов нет шансов быть принятым.

"Инициатива не стоит даже того, чтобы ее комментировать. Убежден, что шансов на то, чтобы пройти в Верховной Раде у запрета абортов не будет", — резюмировал он.