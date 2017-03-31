Почему в Раде заговорили о запрете абортов. Комментарий Золкиной

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РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете абортов. Автором выступил народный депутат Дмитрий Голубов из фракции "Блок Петра Порошенко".

В пояснительной записке к законопроекту депутат отмечает, что "аборт подрывает основы государства (возникает демографическая проблема) и семьи (психическое здоровье женщины надламывается, нравственное единство супругов ослабляется, семейная гармония нарушается). Последствия аборта в первую очередь неблагоприятны для женщин — возникает большая вероятность как физических, так и психических травм или потеря способности рожать детей в будущем".

Насколько актуальна в Украине подобная инициатива, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы политический аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.

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(публикуется на языке оригинала)

Правозахисні організації різко критикують подібні ініціативи. На їхню думку, заборона абортів не приведе до поліпшення демографічної ситуації в Україні, а тільки піддасть ризику жінок, які потрапили в складну ситуацію. Яка ваша думка?

— Це робиться в черговий раз винятково для того, щоби просто відволікти увагу певної частини, активної частини такої, знаєте, і з точки зору громадської, політичної активності, в суспільстві від обговорення і від дискусій навколо інших тем.

Тому що, фактично, тільки, можливо, одного разу, коли була подібна пропозиція пару років тому від депутатів-"свободівців", це мало принаймні якусь прив'язку до ідеології конкретної політичної сили. Вони це пояснювали своєю ідеологічною платформою, але навіть тоді це виглядало більше як абсолютно маргінальна така з політичної точки зору пропозиція.

Зараз тим паче. У нас проблема взагалі з ідеологією в наших політичних партіях. І в лінію політичної поведінки тієї ж БПП. Абсолютно це не публічна, так би мовити, навіть з точки зору депутатів, персона – автор цього законопроекту.

І я все це на сьогоднішній день пов'язую винятково з тим, що хочеться забрати увагу на це питання у тієї частини суспільства, яке активне, яке оперує раціональними аргументами, яке звертається до раціо, умовно кажучи, тому що останніми днями і тижнями подивіться, яка бурхлива реакція взагалі виникла з приводу електронних декларацій, з приводу, фактично, наступу на права громадянського суспільства, громадських організацій. А тепер є просто додаткова тема, яка збурює, в тому числі і емоційно, ось цю зацікавлену в налагодженні життя суспільства його частину.

Ви натякаєте, що Голубов жодного стосунку ні до жіночого здоров'я, ні до переривання вагітності у публічному полі не мав?

— Хіба він був відомий тим, що він займався аналізом якихось дотичних тем чисто з точки зору захисту прав чи то, наприклад, громадської діяльності, чи навіть політичної діяльності, чи, тим паче, ідеологічно він стояв на подібних позиціях. Якщо мені не зраджує пам'ять, то абсолютно ні.

З'являється цей законопроект, його поява, умовно кажучи, незрозуміло, з яких джерел з точки зору причин. Тому я це пов'язую винятково з політичним відволіканням уваги.

Якщо ви вже згадували "Свободу", це було в 2013-му році. Минулого року про введення заборони абортів говорили у Радикальній партії. Тоді ж висловлювалась й українська православна церква, зокрема митрополит Олександр Драбинко. Чим ви поясните таку періодичність?

— Іноді, якщо це стосується, наприклад, релігійних організацій, це зовсім інші історії. Тут зрозуміло, що ці організації перманентно виступають проти. Якщо це стосується "Свободи", то вона це вписувала в свою ідеологічну платформу. Якщо це стосується будь-якої іншої політичної сили, то тут більше шансів зараз, що це більше відволікання уваги або, власне, задобрювання, даруйте на слові, тієї частини електорату, нинішнього або потенційного, тієї чи іншої політичної сили.

Це може стосуватися, наприклад, навіть не БПП, тобто я вважаю, що їх електорат не потрапляє як раз в нішу таких зацікавлених цим питанням людей. Але з РПЛ цілком можливо, що в них, в принципі, може частина їх навіть нинішнього електорату потрапляти на цей інформаційний гачок.

Намагаються гратися з цією темою, але те, що ця тема з'являється, а потім зникає з політичного дискурсу, говорить про те, що вона, по-перше, не зачіпає за живе громадську думку в Україні, тому що ці теми не потрапляють в топ тих питань, які хвилюють українців, і через які відбуваються, наприклад, розколи в суспільстві на чітких противників і чітких прихильників.

В Україні на прикладі таких тем ми розуміємо, що в нас немає насправді такого серйозного ціннісного розподілу, тому що, пригадайте навіть те, що в Польщі відбувається останніми роками. Там по дуже подібних питаннях є справді серйозний ціннісний розкол на декілька частин. В Україні цього не відбувається.

У Польщі тисячі жінок вийшли з протестами проти посилення закону про аборти. Тоді цей день охрестили "чорним понеділком". В нас такого чекати не варто?

— Якщо його історія повторить історію всіх попередніх ініціатив, то, звичайно, не буде сенсу і не буде мотивації нікуди виходити. Але те, що це не зачіпає людей, тобто не збурює, фактично, мотивуватися на захист ініціативи, зовсім не означає, що противники цієї ініціативи в певний момент не зможуть акумулювати свої зусилля і вийти на так званий "чорний понеділок".

Тобто якщо історія повториться, і так само в нікуди піде цей законопроект, я думаю, що насправді так і буде з ним, як з усіма попередніми ініціативами, то, звичайно, виступів проти і не буде, бо не буде потреби в цьому.

Але якщо він знайде якусь підтримку в залі, не дай Бог, то я думаю, що реакція у тих, хто проти цієї ініціативи, вона буде дуже жорсткою. Може, жорсткіше навіть, ніж в Польщі була.

Ранее политолог Александр Палий в эфире "ГС" заявил, что нынешний парламент не двигает страну вперед, проводя реформы, а погряз в политических дрязгах.

Также политолог Олег Саакян и народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок в эфире "ГС" прокомментировали публикацию в газете "Голос Украины" списков народных избранников-прогульщиков и спрогнозировали, поможет ли эта инициатива дисциплинировать их.