Запрет абортов создаст лишнее напряжение в обществе - Постернак

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Законопроект о запретите абортов по желанию в Украине зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов.

По его мнению, прерывать беременность можно только по медицинским показаниям (при патологии ребенка, при угрозе жизни женщины) и то, если сроки беременности не превышают 22 недели. Именно эти варианты для проведения абортов он и прописал в своем законопроекте.

В то же время коллеги депутата Голубова считают, что перспективы принятия такого законопроекта весьма сомнительны. К примеру, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат от "Народного фронта" Николай Княжицкий, говорит, что сначала документ должен поддержать профильный комитет, а это вряд ли случится. Да и в сессионном зале у этой инициативы, по мнению Николая Княжицкого, вряд ли найдется необходимая поддержка.

Сообщение о том, что в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов), вызвало немалый ажиотаж в соцсети.

Почему эту идею подняли именно сейчас и почему она поступила от представителя пропрезидентской партии, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил политтехнолог Олег Постернак.

Для чего сейчас вносить такое предложение, тем более что его вносит депутат от БПП? Это попытка отвлечь внимание от чего-то?

— Автор законопроекта Голубов имеет неоднозначную репутацию, все мы знаем его интересные проекты, связанные с избирательными технологиями, я имею в виду Интернет-партию, Дарт Вейдера и их присутствие в информационном поле не так давно, на выборах 2012, 2014 года. Поэтому новая инициатива выглядит соизмеримо его линии поведения. Касательно самой темы абортов и почему именно от провластной партии БПП исходит данная инициатива… во-первых, имеет религиозное измерение, потому что, по сути, направлена на ощущение той части публики, которая является религиозной и понимает, что запрет абортов вписывается в их ценности. Во-вторых, это имеет гендерное измерение, потому что эта инициатива тесно связана с консервативной мужской частью населения, потому что в основном в соцсетях возмущались преимущественно женщины, так как для них предполагается этот запрет. И в третьих, это политическое измерение, которое не исключается, в силу того что происходит некая проба пера, провластная партия смотрит на систему позиционирования, на систему реакции, на систему ощущений, которые возникают у целевой аудитории, соответственно, таким образом подбирается к возможной будущей повестке дня на досрочных парламентских выборах. Грубо говоря, это тестирование будущей предвыборной программы.

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Такое тестирование происходит регулярно, потому что эта тема то возникает, то исчезает, но острой она не становится.

— По-моему, это очевидно, в ситуации, где 60% населения живут за чертой бедности по статистике ООН, тема абортов, тема языка, кстати, давайте свяжем это и с языковыми законопроектами, которые также исходят от некоторых фракций, тема каких-то введений антикоррупционных судов, она, конечно же, не будет социально отображаться в настроениях масс и т.д. Скорее, это попытки сформировать хоть какое-то видимое, обновленное, более-менее прогрессивное обновление для одной из провластных политических сил, которая, предполагается, будет, конечно же, брать активное участие в избирательной кампании. А тема абортов наиболее уязвима, наиболее эмоциональна, наиболее поляризирована, и в любом случае, "разделяй и властвуй" — принцип, который тут реализовывается, он будет идеально подходить для провластной избирательной стратегии.

Могут ли авторы подобных законопроектов использовать такие спорные идеи просто для того, чтобы в очередной раз напомнить о себе?

— Безусловно, это является частью его личного имиджа, и не только его, а всей части той фракции, депутатской группы, которую он представляет. Но нужно понимать ответственность подобных поступков. Любое сотрясение воздуха действует только в минус вообще власти, как таковой. Когда сидит простой житель, смотрит телевизор или слушает нас и видит, что мы рассуждаем о теме абортов, когда ему нечем заплатить за тарифы или он пытается соизмерить свой бюджет с расходами, то поверьте, эта тема будет вызывать только социальную агрессию и непонимание действий власти. Происходит просто глубинная делегитимизация, то есть потеря власти в глазах граждан своей репутации, своего авторитета и так далее. А кстати, и события последних дней, я имею в виду нападение на генконсульство и убийство депутата Госдумы, они все вписываются в данный тренд и вызывают лишь раздражение и социальный пессимизм.

Может это быть просто попытка предложить обществу фейковые поводы для обсуждения?

— Естественно. Помните, как мы наслаждались и смеялись с поведения Дарт Вейдера, кандидата и т.д.? Мы превращали это в некий фарс, некое подобие циркового спектакля и т.д. И еще есть одна глубинная цель этих всех мероприятий, если в тренде — максимально содействовать отчуждению человека от политики как таковой. То есть на фоне социального раздражения и пессимизма он не видит необходимости принимать участие в политической деятельности. Таким образом, отбивается от ядерного электората наиболее важные слои населения, которые на следующих выборах просто не придут. Грубо говоря, работа с явкой, на ее понижение для тех социальных групп и целевых аудиторий, которые нежелательны для провластной партии ибо они будут голосовать преимущественно либо за оппозиционные группы, либо… в любом случае, не за власть.

Какая дальнейшая судьба законопроекта? Найдет ли он поддержку?

— Учитывая, как тяжело проходят некоторые важные законопроекты через парламент, учитывая непонятную судьбу коалиции и ее перспективу переформатирования, и согласование этих законопроектов не только на уровне комитетов, а еще на уровне межфракционном, я процентов 90 отдаю, что этот законопроект даже, возможно, не будет рассмотрен в ВРУ.

И следовательно, такой же волны протестов, как в соседней Польше, у нас тоже не стоит ожидать?

— Это вряд ли точно, учитывая, как мы тяжело подымаемся на вообще любые какие-то важные социальные события.

Ранее политолог Александр Палий в эфире "ГС" заявил, что нынешний парламент не двигает страну вперед, проводя реформы, а погряз в политических дрязгах.

Напомним, народные депутаты Виталий Куприй и Виктория Пташник в эфире Голоса Столицы прокомментировали свои позиции по голосованию за кандидатов на должность независимого аудитора НАБУ.