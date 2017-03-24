БПП подыскивает замену Кличко

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман может возглавить "Блок Петра Порошенко "Солидарность", законодательство это не запрещает, заявил замглавы парламентской фракции БПП Сергей Березенко.

Как подчеркнул нардеп, внутри партии идет широкая дискуссия о том, кто бы мог сменить на посту главы политсилы мэра Киева Виталия Кличко.

"Как бы я строил позицию относительно политической силы, если мы берем на себя ответственность, то закон не запрещает премьер-министру возглавлять политическую силу и своими успехами вести эту политическую силу к следующим парламентским выборам, поскольку следствием парламентских выборов будет формирование коалиции и очередное премьерство", — заявил Березенко в эфире телеканала "24".

В то же время парламентарий не дал четкого ответа на вопрос, сможет Гройсман возглавить партию, однако отметил, что "у президента помнят, что он занимает премьерский пост".

"Мы проводим переговоры, безусловно, со всеми нашими сильнейшими политиками, в том числе с Владимиром Гройсманом. Смена руководства партии состоится в ближайшее время", — добавил Березенко.

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Кроме того, он пояснил, что законодательство позволяет премьер-министру занять высшую политическую должность в политической силе, тогда как нынешний председатель партии Виталий Кличко не может ее занимать, поскольку является главой Киевской городской государственной администрации.

Ранее, напомним, Березенко заявил, что Игорь Грынив ушел с поста главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".