В БПП считают, что Самойловой надо разрешить приехать в Украину

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Российской певице Юлии Самойловой, которая должна представлять РФ на Евровидении в Киеве, стоит дать возможность принять участие в международном конкурсе, считает народный депутат ("Блок Петра Порошенко") и народная артистка Украины Оксана Билозир.

Служба безопасности Украины уже подготовила документ о запрете на въезд Самойловой. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения Киева. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

"Она должна приехать. Это международный проект. Это не украинский национальный проект, тогда вопрос бы даже не дискутировался. Поскольку мы имеем представителя, который принимает участие в международном проекте на территории Украины, нужно создать специальный режим, который позволит ей на несколько дней приехать и принять участие в Евровидении", – цитирует Билозир Еспресо.TV.

Она напомнила, что в международной политике существует практика исключений санкций для людей, которые выполняют определенные функции. Билозир добавила, что не видит проблемы, чтобы применить такую практику и в Украине.

"Юля Самойлова последние годы всегда во всех национальных отборах в России участвовала, это ее колоссальная мечта. Ей это может быть очень важно в жизни, фактически откроет мир – она сможет гастролировать по всем странам, которые будут голосовать, увидеть гораздо больше в своей жизни", – говорит нардеп.

Билозир также отметила, что Украина является демократической цивилизованной страной и не имеет права опуститься до уровня шантажа и провокации.

В то же время Билозир признала, что в соответствии с украинским законодательством Самойлова не имеет права на въезд на территорию страны.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.