БПП притягивает на пост аудитора НАБУ Брауна, чтоб уволить Сытника - эксперт

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Верховной Раде не хватило голосов для включения в повестку дня вопроса об аудиторе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). На эту должность фракции БПП и "Народный Фронт" предлагали британца Найджела Брауна. Среди претендентов также есть и американец Роберт Сторч.

Кроме того, в четверг, 16 марта, Антикоррупционный комитет Верховной Рады собрался для обсуждения вопроса о назначении аудитора НАБУ, однако без своего председателя Егора Соболева. Профильный комитет вынес кандидатуру Найджела Брауна на рассмотрение парламента. При этом Соболев назвал это собрание и решение – незаконным.

О кандидатуре Брауна высказался в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

"Очевидно, что БПП и "Народный фронт" не устраивает ныне действующий руководитель НАБУ. А на основании закона о НАБУ единственным основанием для снятия руководителя НАБУ является негативный вывод аудитора о его деятельности. Потому очевидно, что фактическое большинство, а это БПП и "Народный фронт", притягивают кандидата, который поставит двойку НАБУ, чтоб уволить Сытника", — заявил Вакаров.

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