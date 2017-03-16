КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Следователи Национального антикоррупционного бюро с санкции Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят пять обысков по подозрению должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области в нанесении ущерба государству на сумму 115 млн грн, сообщается на странице НАБУ в Facebook.

zanoza Детективы НАБУ проводят обыски в Запорожской обладминистрации

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"Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области и Запорожской ОГА служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам и интересам государственных предприятий на сумму около 115 млн грн", — говорится в сообщении НАБУ.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины за вымогательство взятки в 50 тысяч долларов.