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    Детективы НАБУ проводят обыски в Запорожской обладминистрации

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    По информации НАБУ, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц.
    Детективы НАБУ проводят обыски в Запорожской обладминистрации
    zanoza

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Следователи Национального антикоррупционного бюро с санкции Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят пять обысков по подозрению должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области в нанесении ущерба государству на сумму 115 млн грн, сообщается на странице НАБУ в Facebook.

    zanoza
    Детективы НАБУ проводят обыски в Запорожской обладминистрации

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    "Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области и Запорожской ОГА служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам и интересам государственных предприятий на сумму около 115 млн грн", — говорится в сообщении НАБУ.

    Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины за вымогательство взятки в 50 тысяч долларов.

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