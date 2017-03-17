На свободу за 100 миллионов. Выход Насирова из Киевского СИЗО

Вышедший из СИЗО под залог отстраненный глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров заявил, что электронный браслет на него уже надели, однако показать его отказался.

В Министерстве юстиции Украины в четверг, 16 марта, подтвердили внесение залога в размере 100 млн грн за Романа Насирова. Детально ознакомиться с возложенными на него обязанностями после выхода из СИЗО можно здесь.

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"Чувствую себя лучше, чем в первые дни суда. Я далее хочу поехать в больницу, чтобы врачи могли хорошо осмотреть. В следственном изоляторе было время отдохнуть, почитать материалы, но уверен, что врачи быстро смогут вернуть нормальное состояние. С понедельника начну полноценную защиту по этому делу", — заявил Насиров.

Он также подчеркнул, что не собирается покидать страну после внесения залога. "Я никогда не собирался бежать, этому есть много подтверждений. Мне еще с декабря многие рассказывали, что возможно подозрение, и я не собираюсь бежать", — заявил скандальниый чиновник.

Отстраненный глава ГФС считает себя невиновным и собирается доказывать это в суде. "Нет никакой вины, все инкриминируемое безосновательно. Я как не собирался ехать, так и не собираюсь, я буду дома. Сейчас я еду домой", — заявил Насиров.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

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Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.