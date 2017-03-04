В БПП назвали аморальным способ вручения Насирову подозрения

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Вручение подозрения главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в тот момент, когда он почувствовал недомогание, является аморальным, заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Антонищак.

В ночь на пятницу, 3 марта, детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт, а после прооперировали.

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"То, что произошло, я не являюсь адвокатом Насирова, я считаю, это просто аморально. Я знаю, несмотря на мои личные сложные отношения с Насировым, что последнее время у Насирова было повышенное давление и довольно серьезно, он лечился. Отодвигать врача, заходить в палату, когда человек болен или нет, будет заключение врачей. Зачитывать подозрение, когда человек в таком состоянии, я считаю это просто аморально", — заявил Антонищак в эфире телеканала "112 Украина".

Нардеп считает, что необходимо провести внутреннее расследование относительно действий детективов НАБУ.

Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.