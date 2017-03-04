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    Политика

    Врачи опровергли инфаркт у Насирова, операции не было - нардеп

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    Народный депутат от фракции "Самопомич" Андрей Журжий назвал действия главы ГФС Романа Насиова симуляцией, "чтобы не попасть в следственный изолятор".
    Романа Насирова везут на носилках после вручения ему подозрения
    Facebook Олега Новикова

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Врачи опровергли информацию об инфаркте у отстраненного на время расследования председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, заявил народный депутат от фракции "Самопомич" Андрей Журжий.

    По его словам, информация об инфаркте Насирова не подтвердилась равно как и информация об операции.

    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Facebook Андрей Журжий
    Инфаркт Насирова и бесстрашный вахтер в "Феофании"

    В ночь на пятницу, 3 марта, детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт; вскоре он был прооперирован.

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    "Это просто симуляция, чтобы не попасть в следственный изолятор. Удалось пообщаться с врачами, удалось пообщаться со следователями. Фактически врачи провели сегодня обследование господина Насирова. Вчерашние заявления относительно инфаркта были опровергнуты", — сообщил Журжий в эфире Еспресо.TV.

    Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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