Провал дела Насирова станет огромным ударом по НАБУ - Гладких

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение.

После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В то же время адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают адвокаты, вручение подозрения является незаконным.

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Чем может закончится резонансное дело, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал кандидат философских наук, политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких.

"Если НАБУ докажет вину Насирова и доказательства будут признаны достаточными в суде, тогда, безусловно, Насиров, как и любой другой гражданин Украины, должен нести ответственность за то, что признается правонарушениями и преступлениями. Если же НАБУ окажется неспособным доказать его вину и выиграть дело в суде, и Насиров будет оправдан, либо дело развалится еще на досудебном этапе, тогда это будет, во-первых, огромным ударом по НАБУ, огромным ударом по другим антикоррупционным органам, которые будут подозреваться в таком случае просто как инструмент для выяснения отношений между сильными мира сего", — отметил эксперт.