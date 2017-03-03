Адвокаты Насирова обратились к СМИ

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Адвокаты Романа Насирова, отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС), обратились к представителя СМИ с просьбой отнестись с уважением к их труду.

Адвокаты Игорь Черезов и Александр Мирошник просят СМИ "отнестись с пониманием невозможности целый день давать комментарии".

Читайте также: Доказательств не хватит. Юрист о привлечении Насирова к ответственности

В ночь на пятницу, 3 марта, детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт; вскоре он был прооперирован.

"Уважаемые журналисты! Мы, адвокаты, очень ценим Ваш труд и понимаем Вашу заинтересованность в получении информации. Просим отнестись с пониманием и уважением и к нашему труду. Мы обязательно предоставим Вам необходимую информацию, но для нас приоритетным является исполнение своих профессиональных обязанностей адвокатов. Поэтому просим отнестись с пониманием невозможности целый день давать комментарии", — написал Черезов на своей странице в Facebook.

Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Читайте также — Кость Бондаренко: эпоха турчиновых, партии войны уходит в прошлое

Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.