Насиров лежит под наркозом - адвокат

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Адвокат главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого заподозрили в коррупции и отстранили от должности на время проведения расследования, Константин Дорошенко утверждает, что его подзащитный по состоянию на вечер пятницы находится под наркозом, поэтому его нельзя везти в суд для избрания меры пресечения, передает интернет-издание LB.ua.

По информации адвоката Насирова, чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. В пятницу Кабмин отстранил его от должности на время проведения расследования. Правоохранители хотят доставить его в суд для избрания меры пресечения, но адвокаты настаивают на невозможности транспортировки по состоянию здоровья.

"Роман Насиров находится в реанимационном отделении в состоянии наркоза. Транспортировать его врачи запрещают, но детективы Национального антикоррупционного бюро не прекращают своих попыток вывезти его", — сказал адвокат журналистам в пятницу вечером.

Он добавил, что Насиров проснется утром в субботу, тогда же должен состояться консилиум врачей, который будет решать, транспортабелен ли Насиров.

Напомним, в ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В пятницу сообщалось, что Насирову делают операцию.

Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

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Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.