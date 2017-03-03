Бортник: задержание Насирова – следствие его противостояния с Данилюком

"Ключевой причиной скандала с попыткой задержать Насирова является его противостояние с министром финансов господином Данилюком. Это противостояние очень давнее, несколько раз оно выкатывалось в публичную плоскость — на примерах налоговой милиции, перетягивания списка плательщиков ПДВ, на примерах взаимных скандалов, накатов, оффшоры Данилюка, праздники налоговой… Шла постоянная, системная, подковерная борьба между двумя этими игроками. Хотя номинально ГФС подчинен Минфину, но реально Минфин ГФС не управлял. Напомню, что Насиров назначен еще в 2015 году при премьер-министре Яценюке. Выбирали его конкурсные комиссии", — сказал Бортник.

По его словам, Насиров был назначен на должность в 2015 году, Данилюк же попал в Кабмин только при Гройсмане, но Данилюк — человек из ближайшего окружения президента: "он человек, который ситуативно пользуется неограниченным доверием президента, и конфликт за контроль над креслом руководителя ГФС и предопределил попытку задержания".

Напомним, в ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В пятницу сообщалось, что Насирову делают операцию.

Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

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Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.