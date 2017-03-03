Симуляция Насировым болезни: врачам грозит до пяти лет тюрьмы - Либерман

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро предупреждает председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова о последствиях за симуляцию или попытки подделать медицинские документы, если их факт установит следствие. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник. Он также напомнил, что по "газовому делу" нардепа-беглеца Александра Онищенко уже был установлен факт симуляции болезни еще одним фигурантом — Валерием Постным. И это, по словам Артема Сытника, учли при избрании ему меры пресечения.

Комментируя заявление Сытника, адвокат Иван Либерман в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что доказательства симуляции заболевания могут быть собраны во время негласных следственно-розыскных действий.

"Если была такая информация, что Насиров договаривался с врачами, другими лицами, чтобы они способствовали потом появлению документов, каких-то справок о состоянии здоровья, тогда эти документы могут быть рассекречены, выделены в отдельное производство, и подозрение может быть вручено самим врачам, которые выдают такие справки. Им грозит по статье 358 Уголовного кодекса Украины наказание до 5 лет лишения свободы. Это первый вариант, и второй вариант — если врачи сами признаются, что они под давлением или добровольно такой документ", — пояснил адвокат.

Напомним, в ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В пятницу сообщалось, что Насирову делают операцию.

Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

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Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.