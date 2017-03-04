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    Ляшко призвал не спешить с выводами о виновности Насирова

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    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт (48)

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    Лидер "Радикальной партии" напомнил, что правоохранители в Украине и раньше осуществляли громкие задержания, но в итоге отпускали подозреваемых. Поэтому, убежден Ляшко, о виновности Насирова можно будет говорить лишь после решения суда.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал не делать поспешных выводов относительно виновности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Facebook Андрей Журжий
    Инфаркт Насирова и бесстрашный вахтер в "Феофании"

    В ночь на пятницу, 3 марта, детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт, а после прооперировали.

    "Не торопитесь делать выводы. Нужно смотреть на факты в соответствии с Конституцией Украины, если мы хотим жить в европейской, демократической стране. Конституция гласит, что человек признается виновным когда есть приговор суда и он вступил в силу", — заявил Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

    Нардеп напомнил, что правоохранители и раньше осуществляли громкие задержания, но в итоге отпускали подозреваемых. "Поэтому, виноват Насиров или не виноват Насиров — это установит суд", — подчеркнул он.

    Вместе с тем Ляшко назвал позитивным сигналом сообщение сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры Роману Насирову о подозрении. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что в Украине нет неприкасаемых людей. 

    Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

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    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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