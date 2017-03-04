Ляшко призвал не спешить с выводами о виновности Насирова

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал не делать поспешных выводов относительно виновности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

В ночь на пятницу, 3 марта, детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт, а после прооперировали.

"Не торопитесь делать выводы. Нужно смотреть на факты в соответствии с Конституцией Украины, если мы хотим жить в европейской, демократической стране. Конституция гласит, что человек признается виновным когда есть приговор суда и он вступил в силу", — заявил Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

Нардеп напомнил, что правоохранители и раньше осуществляли громкие задержания, но в итоге отпускали подозреваемых. "Поэтому, виноват Насиров или не виноват Насиров — это установит суд", — подчеркнул он.

Вместе с тем Ляшко назвал позитивным сигналом сообщение сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры Роману Насирову о подозрении. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что в Украине нет неприкасаемых людей.

Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.