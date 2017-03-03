Доротич: арест Насирова - долгожданное событие для предпринимателей

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 2 марта, поздно вечером в больнице "Феофания" детективы НАБУ вручили уведомление о подозрении главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Его подозревают в злоупотребление властью и причастности к налоговым манипуляциям газовых компаний опального депутата Александра Онищенко.

Это событие прокомментировал председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"На самом деле, событие очень ожидаемое, или долгожданное, в частности, предпринимателями. Мы неоднократно подавали заявления, наша организация и ряд дружественных организаций, неоднократно указывали на недостатки работы ГФС и обращались и к премьеру, и к президенту, призывали изменить главу Насирова, но не было на то политической воли. В принципе, после того, как, благодаря журналистам была поднята тема конфликта между Онищенко и президентом, для меня лично стало понятно, что и дни Насирова уж исчерпаны. Потому что назначение Насирова — это была определенная договоренность между президентом и другими олигархами, в том числе и Онищенко, на должность главы ГФС, по их согласованию был назначен Насиров", — считает эксперт.

Напомним, в ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В пятницу сообщалось, что Насирову делают операцию.

Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

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Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.