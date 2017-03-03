Проклятое место. Скандалы с главными налоговиками

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг вечером, 2 марта, НАБУ в больнице "Феофания" вручило подозрение главе Госфискальной службы Роману Насирову в рамках расследования "газового дела" экс-нардепа Александра Онищенко. Известно, что после этого его увезли в реанимацию. По словам врачей, у Насирова случился инфаркт. Чиновника подозревают в махинациях на 2 млрд гривен.

Довольно прозаично, что подозрение Насирову вручили в канун его дня рожденья. В пятницу, 3 марта, Насирову исполняется 38 лет.

Ранее в сентябре 2016 года ГПУ уже заводила дело на Насирова по подозрению в невыполнении служебных обязанностей. Сообщалось, что дело открыли после жалобы в ГПУ нардепов Андрея Журжия и Виктории Войцицкой — якобы Насиров вот уже 8 месяцев отказывается предоставить депутатам информацию о сумме налогового долга компании "Укрнафта" — за пользование недрами.

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Также еще весной 2016 года детективы НАБУ открыли сразу два уголовных производства. Одно — против Насирова по делу "Укрнафты", другое против его подчиненных за подделку официальных документов.

Билоус и коррупционный скандал

Как известно, до Насирова руководителем фискальной службы был Игорь Билоус — бывший содиректор инвесткомпании "Ренессанс Капитал". Он был назначен главой ГФС 4 июня 2014 года при правительстве Яценюка, хотя до того опыта работы со сбором налогов не имел.

5 марта 2015 года прокуратурой Киевской области был задержан чиновник ГФСУ, требовавший от предпринимателя незаконного вознаграждения в размере 100 тысяч долларов. Чиновник был задержан вместе с посредником при получении части взятки в сумме 50 тысяч долларов.

После этого 24 февраля 2015 года тогдашний премьер Арсений Яценюк распорядился начать служебное расследование против руководителя Фискальной службы Игоря Билоуса и его заместителей Анатолия Макаренко и Владимира Хоменко, и отстранить их от исполнения служебных обязанностей на это время.

По итогам расследования было предложено отстранить двух замов Билоуса, а его восстановить в должности.

Однако 23 марта 2015 года Билоус объявил о своей отставке.

Дело Клименко и не только

Напомним, Госфискальная служба на базе Миндоходов появилась 21 мая 2014 года. Тем временем, экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко с июля 2014 года находится в розыске. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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ГПУ в декабре 2014 года обвинила Клименко и его бывших подчиненных в присвоении 3 млрд грн из госбюджета. Как выяснили следователи ГПУ, эти деньги были безосновательно перечислены в виде возмещения по НДС трем компаниям: "Мегатерий", "Газиновация" и "Эксимтех" в 2012 — 2013 годах. Прокуратура подозревает, что к реализации преступления привлекались также топ-менеджеры банка "Капитал".

Кроме того, по данным следствия, Клименко якобы организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением в Украине по заниженной стоимости.

1 марта 2017 года Голосеевский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении экс-министра.

Кроме того, 9 августа 2016 года военная прокуратура совместно с СБУ в рамках расследования дела экс-президента Виктора Януковича задержала Андрея Головача и еще четырех должностных лица налоговых органов времен Клименко.

Сообщалось, что задержанные подозреваются в незаконном возмещении НДС в сумме около 3,17 млрд грн предприятиям с признаками фиктивности.

Головач был арестован с альтернативой внесения залога в сумме 200 млн грн.

Однако во время обыска у Головача в доме ничего не нашли, кроме бюста Януковича. На счетах Головача и его семьи было арестовано 1,6 млрд гривен, а также арестовано имущество почти на полмиллиарда.

В то же время 13 января 2017 года ТСН, ссылаясь на собственные источники писало, что Головач больше не под арестом.

Но никаких официальных сообщений по этому поводу компетентными органами не публиковалось.

По информации из открытых источников интернет